Scambio con la Juve e addio Roma: terremoto rossonero

Scambio con la Juventus e terremoto rossonero: l’addio alla Roma è stato già sancito. Le ultime di calciomercato.

I cambiamenti coi quali la Roma dovrà fare i conti restano numerosi e destinati a intersecarsi con una molteplicità di aspetti, non unicamente circoscrivibile agli aneliti di rinforzare la rosa di Gasperini, ma anche a quelle dinamiche finanziarie ed economiche troppo importanti per un club come quello giallorosso.

In tale ottica, dunque, vanno letti gli aggiornamenti e le evoluzioni di questi giorni, che hanno fatto assistere ad un Massara particolarmente attento alle uscite, da concretizzare nel miglior modo possibile per assicurare incassi funzionali e necessari ai Friedkin.

Per ora, i nomi destinati a lasciare la Roma e prossimi al farlo restano quelli di elementi non centralissimi nel veniente progetto, il cui allestimento dovrà, poi, finalmente passare anche dalla consegna a Gasperini di giocatori ben coerenti con il suo credo calcistico e la sua visione.

Anche in questo senso, dunque, il DS ex Milan risulterà chiamato a fiutare quelle occasioni di calciomercato che possano migliorare la rosa e, al contempo, assicurare operazioni sostenibili all’interno del margine di manovra concesso ai Friedkin.

Calciomercato Roma e Juventus, scambio Weah-Senesi per anticipare Massara

Ovviamente, a tale fine, non possono essere trascurate tutte quelle dinamiche che riguarderanno anche gli intrecci con altre squadre e possibili discorsi di scambio, coinvolgenti direttamente la Roma, ma non solo. Più nello specifico, le ultime notizie in casa giallorossa paiono non del tutto sorridere sul fronte difensivo, alla luce di un condiviso interesse per Marcos Senesi insieme alla Juventus.

Il difensore era stato accostato alla Roma già in passato, quando giocava al Feyenoord, prima di passare, poi, in Premier League. Attualmente al Bournemouth di Tiago Pinto, Senesi rappresenta un solido difensore centrale mancino, che grande aiuto e qualità potrebbe apportare sia a Gasperini che Igor Tudor. Nello specifico, come scrivono le penne di DajeRomaTv, sarebbe proprio la Juventus, in questa fase, a fare sul serio per il suo ingaggio.

A Torino, infatti, sarebbero pronti ad approfittare della volontà della Vecchia Signora di trovare una soluzione per Weah, il cui tempo in bianconero potrebbe essere terminato. Il figlio d’arte piace non poco allo stesso Tiago Pinto, col quale, dunque, la Juventus potrebbe intavolare discorsi di scambio volti al portare Senesi in Italia, ma non nella Capitale.