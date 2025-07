Accordo raggiunto con la Roma: firma nel weekend

Calciomercato Roma, accordo trovato col calciatore e i giallorossi sono pronti a chiudere nel weekend. Assalto decisivo e firma giallorossa

Ci siamo, la Roma vuole chiudere in fretta, già in questo fine settimana. Venticinque milioni di euro è il prezzo giusto, poi si vedrà come, se con l’aiuto del club alleato in Europa oppure da sola, subito, senza passare per una possibile scorciatoia.

Però la notizia c’è ed è di quelle importanti, una che può cambiare anche il modo di arrivare al giorno del ritiro. Col sorriso, così come vorrebbe Gasperini che oltre ai sentimenti vorrebbe anche i calciatori da poter allenare, non solo quelli già presenti dentro la rosa, ma almeno 3-4 volti nuovi subito, così da iniziare a impostare il lavoro per quella che sarà un’annata lunga ma sempre con lo stesso supporto dei tifosi. Di ieri infatti è la notizia che la campagna abbonamenti si è chiusa con oltre 40mila tessere vendute.

Calciomercato Roma, arriva Wesley

Insomma, in questo weekend la Roma vuole chiudere, stando almeno alle informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con Wesley del Flamengo. L’esterno ha già detto sì alla Roma e non vuole un’altra società. E i giallorossi che lo seguono da tempo lo vogliono accontentare in tutto e per tutto. Quindi ci siamo, l’offerta da 25 milioni di euro è quella giusta, meno dei 30 milioni che i rossoneri del Brasile hanno chiesto.

Gasp considera Wesley, si legge ancora sul giornale, un giocatore fondamentale per il suo gioco propositivo: il terzino “è uno di quelli che riparte in velocità e sa fornire gli assist giusti agli attaccanti, oltre a poter giocare anche da quinto a centrocampo”. Insomma, in poche parole, è un giocatore completo, duttile al punto giusto, con la gamba giusta e con la voglia di mettersi in mostra in Europa. Un profilo da Roma. E la chiusura a quanto pare è vicina.