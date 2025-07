Addio Svilar, Roma sorpresa: 6 milioni all’anno

Il mercato della Roma ancora si deve mettere in moto a pieno regime, ma un’ultim’ora di mercato sconvolge l’ambiente giallorosso.

Manca sempre meno al 13 luglio, il giorno del raduno della Roma al centro tecnico Fulvio Bernardini. Una settimana soltanto per provare a portare almeno un paio di volti nuovi ed iniziare a soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini.

Chiusa la pratica plusvalenze, alla Roma è stata recapitata una multa di 3 milioni di euro per non avere rispettato i termini del Settlement Agreement, occorre ora accelerare in vista delle operazioni in entrata.

Il tecnico giallorosso gradirebbe trovare qualche sorpresa anche se le priorità societarie hanno di fatto rallentato le trattative per le possibili operazioni in entrata. Il direttore sportivo Frederic Massara è a lavoro per tentare di recuperare un po’ del tempo perduto.

Il mercato, però, non smette mai di sorprendere e le novità, più o meno gradite, arrivano quando meno te le aspetti. Ed in casa Roma vi potrebbero essere importanti novità, ma non per il mercato in entrata. Si parla nuovamente di una possibile partenza di Mille Svilar.

Mile Svilar in uscita?

Il quotidiano La Repubblica, a firma di Marco Juric, ha lanciato l’indiscrezione riguardante il numero uno giallorosso.

Il giornalista ha rivelato come il club campione di Turchia, il Galatasaray, sarebbe sulle tracce di Mile Svilar. Un interesse talmente concreto che il club avrebbe già messo sul tavolo un’offerta da 6 milioni di euro annui per l’estremo difensore della Roma.

Il Galatasaray potrebbe, a breve, anche chiedere alla Roma, ed al direttore sportivo Frederic Massara, di aprire una trattativa per portare in Turchia il numero 99 giallorosso. Mile Svilar non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Roma.

Uno ‘status’ che mette il portiere nella condizione migliore per poter valutare altre ipotesi e la Roma in estrema difficoltà dal momento che Mile Svilar rappresenta una colonna portante del nuovo progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.