Arriva il bomber, sì alla Roma: ecco la formula

Calciomercato Roma, il giocatore ha bloccato la sua cessione in Inghilterra e vuole solo i giallorossi. Patto con Gasperini. Ecco la formula

L’intesa con Gasperini c’è. Forse anche un patto, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il tecnico gli aveva assicurato di portarlo nella sua squadra, sin dai tempi dell’Atalanta. E adesso lo potrebbe portare alla Roma.

Di certo lui la sua decisione l’ha già presa bloccando il possibile viaggio in Inghilterra. Vuole aspettare i giallorossi, vuole aspettare Massara che ora deve trovare la formula dell’affare anche perché di sconti non ce ne saranno. La linea dall’altro lato della barricata è dura anche perché non c’è nessun problema economico che spinga alla cessione. O si pagano i 25 milioni di euro richiesti oppure niente stretta di mano.

Krstovic, sì alla Roma: ecco la formula

Intanto: Krstovic vuole la Roma, ha rifiutato il Leeds e sciolto tutti i dubbi. E adesso sta alla società riuscire a trovare la formula dell’affare con il Lecce che non tentenna e che non apre. Nel senso: per vedere Krstovic in giallorosso – lui come abbiamo visto nei giorni scorsi si sta tenendo in forma allenandosi con la maglia che gli ha regalato Svilar – servono un bel po’ di soldini. Almeno 25 milioni. Oppure si potrebbe inserire qualcuno nell’operazione.

Massara potrebbe pensare ad un’operazione in prestito oneroso con riscatto inserendo una parte fissa e una variabile, più la percentuale su una futura rivendita. Oppure ci sarebbe qualche giovane da inserire nell’operazione, ad esempio il nome giusto potrebbe essere quello di Cherubini, e che può abbassare di qualche milione la valutazione del cartellino. Insomma, non solo Mikautadze – che rimane attenzionato dalla società giallorossa e che si potrebbe prendere per 20 milioni – anche Krstovic che ha chiuso la sua stagione in Serie A svettando nella classifica di quelli che nel corso dell’anno ci hanno provato più volte a calciare verso la porta avversaria.