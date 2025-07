Calciomercato Roma, prezzo fissato e addio Inter: ha già avvisato il club

Calciomercato Roma, club avvisato e addio Inter: ecco il prezzo per firmare subito e cambiare squadra. Gli ultimi aggiornamenti.

Con l’apertura ufficiale del calciomercato si infittisce anche la lista di nomi e possibili trattative destinate ad infiammare questi due rimanenti mesi estivi. Con una stagione sempre meno lontana e con il principio dei primi ritiri stagionali all’orizzonte, società e dirigenze sono sicuramente chiamate al dover lavorare con ponderazione ma anche attento tempismo ai fini di un felice apparecchiamento delle rose da consegnare ai rispettivi allenatori.

Lo ricorda bene la situazione in casa Roma, dove i giallorossi restano alle prese con le tante valutazioni sul fronte delle entrate, senza per questo dimenticare quanto dovrà riguardare il calciomercato in entrata, finalizzato al plasmare la rosa sulla base delle indicazioni e le idee di Gian Piero Gasperini. La palla, dunque, è passata da qualche settimana all’esperto e già conoscitore del mondo capitolino Frederic Massara, che in questi giorni di saluti e addii, continua anche a lavorare con insistenza sui numerosi scenari aperti da più e meno tempo per arricchire la squadra con profili pronti e ben collaudati.

Calciomercato Roma, Kokcu vuole il Liverpool: avvisata anche l’Inter

I nomi attenzionati, così come i reparti, restano numerosi, con una certa attenzione che in questi giorni sta interessando anche il centrocampo. Questo, non solo per le notizie circa i possibili interessi dell’Inter per Koné o per la ben nota situazione di Leandro Paredes, la cui posizione a Roma resta in bilico. In questi giorni successivi alla scadenza della clausola rescissoria del numero 16, le voci sul Boca Juniors non si sono affatto arrestate e hanno portato altresì la Roma a muoversi anche su possibili soluzioni alternative.

Nello specifico, un nome ritornato di moda dopo essere stato accostato ai giallorossi già diversi anni fa, è quello di Kokcu, ex centrocampista del Feyenoord, militante ora al Benfica. Sul suo conto, ricordando altresì gli interessi dell’Inter, hanno fatto chiarezza le penne di CaughtOffisde. Partendo dall’evidenziare il prezzo ponderato dal Benfica, assestantesi sui 40 milioni di euro, dall’Inghilterra hanno evidenziato come il giocatore abbia espresso preferenza per un trasferimento al Liverpool.

Il club di Anfield, insieme al Tottenham e al Manchester United è uno di quelli maggiormente interessatisi a Kokcu, che valuta, invece, in modo molto meno affascinato le avances recapitategli dalla Turchia, da parte di club come Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas, in una fase di valutazione della sua posizione al Benfica.