Dalla Roma all’Inter, prezzo fissato: ha già salutato i compagni

I sentieri di mercato di Inter e Roma torneranno ad incontrarsi nel corso di un’estate particolarmente frenetica. Ecco le ultime

All’interno di una sessione estiva frenetica e imprevedibile sembrerebbero non esserci certezze in merito agli equilibri e le gerarchie che andranno a caratterizzare la prossima stagione della massima lega italiana, attualmente più simile ad un affascinante cantiere aperto.

Le numerose società che hanno optato per un cambio di allenatore, le sorprese di fine campionato e le svariate ristrutturazioni programmate per l’estate hanno lasciato tifosi e appassionati senza alcuna certezza reale su cui costruire le proprie previsioni.

L’unica realtà che attualmente appare solida e già proiettata verso la stagione 2025/26 è naturalmente quella guidata da Antonio Conte, il quale si è visto consolidare la propria rosa con l’approdo di Kevin De Bruyne, ma soprattutto con quello di Noa Lang, ovvero il pregiato sostituto di Kvara.

Per il resto appare difficile citare una società della parte sinistra della classifica che possa dirsi compatta e risolta, anche e soprattutto perché nella gran parte dei casi l’innesto di un nuovo allenatore ha inevitabilmente scosso le già flebili certezze nutrite nella scorsa stagione. È questo il caso di Roma e Inter, protagoniste nelle ultime ore di alcune voci di mercato piuttosto rumorose.

Inter e Roma stregate dal numero 10 del Benfica

Il significato del numero 10 appare sempre più sfumato e aleatorio all’interno del panorama calcistico contemporaneo, dove la presenza di un fantasista tra le linee sostanzialmente sgravato dai compiti di copertura è oramai difficile da immaginare.

È per questo che, sin dai settori giovanili, anche i calciatori più tecnici e creativi vengono abituati al sacrificio e preparati sul piano fisico per adattarsi alla lotta sul rettangolo verde (naturalmente vi sono delle eccezioni che confermano la regola, come Lamin Yamal).

È questo il caso di Orkun Kokcu, ovvero quello che nelle scorse ore è divenuto un obiettivo condiviso di Roma e Inter. Si tratta di un centrocampista centrale in grado di svolgere con successo sia la fase offensiva che quella di copertura, grazie ad un dinamismo abbinato ad una spiccata disinvoltura palla al piede.

Leve corte ed esplosività per il lavoro sporco in mezzo al campo e un piede fatato per servire i compagni e concludere in porta da posizioni siderali. Già conclamato come nome segnato sulla lista di Massara, nelle ultime ore TransferFeed ha comunicato che anche Marotta & co. starebbero puntato al gioiello classe 2000 del Benfica (i cui vertici sembrerebbero aver fissato il prezzo intorno ai 40 milioni di euro).