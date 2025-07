Friedkin a bocca aperta, Juve sbloccata: subito 15 milioni

Friedkin a bocca aperta: arriva subito un’offerta da 15 milioni di euro che sblocca la Juventus. dopo il rifiuto iniziale ecco l’addio

Dopo aver preso David – e non dovrebbe essere l’unico innesto della Juventus nel corso di questa sessione di mercato – i bianconeri devono anche cedere qualcuno. E l’obiettivo numero uno, in questo caso, è Dusan Vlahovic, che ha un solo anno di contratto e che pesa per 12milioni di euro all’anno netti – quindi la società spende di più – per quanto riguarda lo stipendio.

Il serbo però fino al momento non solo ha rifiutato il rinnovo di contratto a cifre diverse, ma ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate. Potrebbe anche rescindere – almeno stando alle informazioni che sono arrivate ieri – o potrebbe anche finire fuori rosa. Vedremo. Di certo, uno che non ha giocato le ultime partite del Mondiale per Club perché non rientra più nei piani della società è Weah. Sembrava destinato al Nottingham, ma anche lui ha rifiutato la destinazione. Ma altre offerte sono arrivate.

15 milioni per Weah: Juventus sbloccata

Secondo le informazioni che sono arrivate infatti da Rudy Galetti, un sondaggio per il giocatore è stato fatto dal Neom, società saudita. Il giocatore della Juventus, però, preferirebbe rimanere in Europa, quindi anche lui non prende in considerazione la possibilità di andare a giocare dall’altra parte del Mondo.

E, nelle ultime ore, secondo in questo caso le informazioni che sono state messe nero su bianco da Fabrizio Romano, è arrivata un’offerta da 15 milioni di euro da parte del Marsiglia. Quindi un’operazione che si potrebbe chiudere nello spazio di pochissimo tempo. Per Weah si era parlato anche dell’Everton, ma i Friedkin in questo caso sono stati anticipati e quindi difficilmente andranno avanti in questa possibile operazione di mercato. E la Juve con questi 15 milioni è sbloccata, e si potrebbe andare a prendere gli altri obiettivi che Comolli ha in mente.