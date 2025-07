Niente Juve per Osimhen: destinazione impensabile in Serie A

Niente Juventus per Osimhen: accordo impensabile in Serie A per l’attaccante nigeriano. Ecco cosa sta succedendo

L’uomo dell’estate. L’uomo del momento. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, deve decidere la sua destinazione. Deve capire dove andare a giocare tra un paio di mesi e lo deve fare presto. Almeno queste, all’inizio, erano le intenzioni del Napoli.

Il nigeriano che ha vissuto un’annata in Turchia al Galatasaray, ha una clausola rescissoria di 75milioni di euro valida solo per l’estero che al momento l’Al Hilal vorrebbe pagare. Ma il centravanti non è sicuro della destinazione quindi fa melina, in attesa della chiamata giusta. Conosciamo tutti l’interesse della Juventus per il giocatore, nonostante da ieri sia ufficiale l’arrivo di David a Torino. Ma a quanto pare a Comolli non basta un solo uomo lì davanti, soprattutto perché pure il Psg sta facendo muro per Kolo Muani. Detto questo, le possibilità di un arrivo a Torino di Osi sono ridotte al minimo, soprattutto per quelle che sono le notizie che oggi Il Mattino ha pubblicato in prima pagina.

Osimhen resta al Napoli: cosa sta succedendo

Un clamoroso ritorno di fiamma tra Osimhen e il Napoli. Sì, a quanto pare, tra le parti sarebbero iniziati i colloqui, viste le difficoltà della cessione, per capire se c’è la possibilità di ricucire il rapporto. Difficile, complicato, ma nemmeno impossibile perché Conte sarebbe propenso a riaccogliere in gruppo il giocatore che si era lasciato male la scorsa estate. Ma con uno scudetto da difendere e con una Champions League da giocare, è evidente che il nigeriano potrebbe fare comodo.

In tutto questo, però, non è nemmeno da escludere l’addio. Ieri, si legge ancora sul giornale campano, sarebbero iniziati anche i colloqui con alcuni intermediari per capire se con il Manchester United – che lì davanti farà moltissimi cambiamenti – ci sia la possibilità di arrivare a dama. Infine, se fino al momento la questione sembrava chiusa, adesso ci sono delle possibilità di un ribaltone clamoroso. E chissà che cosa ne pensano i tifosi del Napoli.