Roma e Juve, affare già chiuso: contratto fino al 2028 e clausola choc

Il calciomercato estivo in programma per Roma e Juventus appare frenetico e pregno di operazioni in entrata e in uscita.

Nonostante il tipico scetticismo che caratterizza gli abitanti della città terna – in questo caso acuito dall’antipatia nutrita nei confronti di Gasperini e delle complesse idee che egli da sempre predica sul piano tattico – i tifosi giallorossi fremono nell’attesa di scoprire i nomi di coloro i quali andranno a comporre la rosa dell’AS Roma nel corso della prossima stagione.

Difatti l’aria di rivoluzione che ha investito i piani alti della società giallorossa andrà a ripercuotersi sul campo, con diversi cambiamenti attesi per quanto concerne l’organico a disposizione.

Lo stratificato sistema di gioco perfezionato da Gasperini nel corso degli anni pretende degli interpreti perfettamente compatibili con le esigenze tecnico-tattiche del tecnico torinese, il quale avrà certamente comunicato con precisione le proprie aspirazioni a Sir Claudio Ranieri e al nuovo DS Frederic Massara. Ecco le ultime su uno dei temi più urgenti in casa Roma.

Quello degli attaccanti è senza dubbio alcuno uno dei temi più divertenti e affascinanti del calciomercato, in particolare quando si ha in panchina un allenatore dalle caratteristiche di Gasperini… noto per aver sempre posto particolare attenzione alla fase offensiva. Negli ultimi anni, tuttavia, il tecnico ex Dea ha iniziato a prestare attenzione anche alla fase difensiva, che deve fungere da solida impalcatura su cui costruire con più certezze la manovra d’attacco.

Leo Ortiz mania, ma il Flamengo chiude le porte

È per questo che, oltre al reparto offensivo, Massara sta lavorando anche sull’acquisto di esponenti di pregio per la linea difensiva giallorossa, che in questo momento appare scarna e poco compatibile con le richieste di Gasperini.

In quest’ottica Massara e colleghi hanno messo nel mirino Leo Ortiz, ovvero un centrale difensivo del Flamengo classe 1996 divenuto appetibile per via di un dinamismo e una tecnica solitamente interdetti a calciatori di quel ruolo (non a caso può anche ricoprire il ruolo di mediano).

Sulle sue tracce si erano messi anche i vertici della Juventus, tuttavia, di recente, sono emerse delle spiacevoli conferme sulla volontà da parte dei piani alti della società brasiliana di trattenere il proprio talento (Ortiz ha un contratto con i brasiliani fino a dicembre del 2028), come manifesto dalla faraonica clausola di 80 milioni di euro.