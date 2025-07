Roma e Milan, telenovela finita: accordo e firma UFFICIALE

Il comunicato del club sancisce la chiusura definitiva della trattativa: svelati i termini contrattuali dell’affare

Il mercato della Roma è entrato definitivamente nel vivo. Archiviato il mese di giugno, concluso con la definizione della trattativa che ha portato Tammy Abraham al Besiktas, Massara sta intensificando i contatti per quei calciatori da tempo cerchiati in rosso dall’area tecnica giallorossa. I profili di certo non mancano così come i reparti da collaudare per mettere a disposizione di Gasperini una squadra funzionale alle sue idee di gioco.

Aspetto – quest’ultimo – particolarmente interessante soprattutto se si prende in considerazione quanto potrebbe succedere sulle corsie esterne. La mancata cessione di Angelino (almeno fino a questo momento) orienterà ad esempio le attenzioni della Roma in una direzione ben precisa. In un mosaico ancora tutto da costruire, ad esempio, sorprendono fino ad un certo punto le nuove indiscrezioni riguardanti il futuro di Wesley, per il quale la Roma sta continuando a lavorare in maniera concreta. Per quanto riguarda la corsia mancina, da segnalare invece la chiusura ufficiale di una telenovela che stava andando avanti ormai da diversi giorni.

Calciomercato Roma, vola in Premier League: ecco il comunicato UFFICIALE

Con una apparsa sul proprio sito ufficiale, infatti, il Brighton ha annunciato la dedizione della trattativa legata al trasferimento in Inghilterra di Maxim De Cuyper. Seguito con interesse sia dal Milan che dalla Roma, il ventiquattrenne esterno ha apposto la sua firma sul contratto che lo legherà ai Seagulls fino al 2030.

Mancavano ormai soltanto i crismi dell’ufficialità per definire la chiusura di una trattativa perfezionata nei giorni scorsi. Volato in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche di ritiro, De Cuyper ha avuto i primi contatti con la nuova realtà prima di firmare il quinquennale che lo ha reso ufficialmente un nuovo calciatore del Brighton. Decisiva l’accelerata degli ultimi giorni che ha messo il club inglese nelle condizioni di anticipare prima e beffare poi una concorrenza piuttosto nutrita che comprendeva diverse compagini in giro per l’Europa.

Come già anticipato, non era poche le squadre interessate al classe 2000 al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Anche questo spiega tutta la soddisfazione del tecnico del Brighton, Fabian Hurzeler, che così ha commentato: “Maxim è un terzino sinistro creativo con una grande esperienza sia in Champions League che in campionato“.