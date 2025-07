Chiesa alla Roma, indizio UFFICIALE: ha preso il volo

Il futuro di Federico Chiesa è tornato uno degli argomenti più chiacchierati tra tifosi e appassionati della massima lega italiana.

Si tratta senza dubbio alcuno di uno dei profili più discussi del recente passato della massima lega italiana, per via di una serie di caratteristiche che in alcuni momenti gli hanno permesso di rientrare in quella cerchia esclusiva di talenti della Serie A particolarmente ricercati dalle big europee, ma anche, per sua sfortuna, a causa dei numerosi infortuni che hanno caratterizzato la sua breve ma intensa carriera.

Stiamo parlando naturalmente parlando di Federico Chiesa, il cui ritorno in Serie A è divenuto argomento caldo sostanzialmente dalla seconda settimana passata nel contro sportivo del Liverpool, dove non ha mai realmente guadagnato una posizione di rilievo per quanto concerne le gerarchie dei Reds.

Le indiscrezioni relative alla volontà di tornare in Serie A sono state numerose e costanti nel corso della stagione appena conclusasi e, adesso, con gli equilibri della Serie A letteralmente in subbuglio, le probabilità che ciò avvenga sono aumentate a dismisura. Nelle ultime ore sono infatti emerse novità di rilievo relative alla prossima destinazione del figlio d’arte.

Chiesa-Roma, è la volta buona? Le ultime

Il matrimonio tra Federico Chiesa e la Roma è stato più volte ipotizzato, tuttavia, se un anno fa l’ex esterno della Juventus avrebbe dovuto gettarsi nel vuoto puntando sulla scommessa De Rossi-Ghisolfi (sappiamo come è andata), adesso la prospettiva rappresentata dal trio Gasperini, Massara e Ranieri appare sensibilmente più solida e rassicurante.

Spicca in particolare la rinomata passione che Gasperini nutre nei confronti degli esterni esplosivi (basti pensare a Lookman), che dovrebbe garantire al classe 1997 una scontata titolarità (sempre che non vi siano ulteriori magagne sul piano fisico).

Non è un caso che, secondo i bookmakers di Sisal, la Roma sia attualmente in pole position per il cartellino di Chiesa con una quota 2.50. Segue il Milan di Allegri a 3.00, poi quello che sarebbe un clamoroso ritorno alla Juventus (quota 7.50) e, a pari merito, l’approdo all’Atalanta di Juric.

Segnaliamo anche l’interesse più volte manifestato dal Napoli di Conte, che tuttavia sembrerebbe aver già trovato il sostituto di Kvara in Noa Lang (esterno proveniente dal PSV che rispetto a chiesa perde in esplosività ma guadagna in tecnica). Non è tuttavia detto che Conte voglia precludersi una scelta più ampia, soprattutto in vista di una stagione pregna di impegni.