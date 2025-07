Clamoroso Juve, salta l’affare Osimhen: accordo raggiunto

Il mercato della Juve ha esploso il primo colpo in entrata. L’arrivo di Jonathan David è, però, soltanto il primo tassello per il fronte offensivo di Igor Tudor.

Un grande attaccante è sempre meglio di un grande difensore, almeno a livello mediatico. Chi sa fare gol è sempre più ammirato, a prescindere, da chi i gol cerca di evitarli.

Forse ha pensato anche a questo il direttore generale della Juventus quando ha piazzato il suo primo colpo denominato Jonathan David. Il 25enne attaccante canadese è bomber di razza inseguito, vanamente, da mezza Europa e partire da lui può essere un segnale forte.

Il Mondiale per Club è stato, però, l’ennesima conferma di come la Juventus attuale sia lontana dai livelli ‘qualitativi’ presenti nelle più forti squadre d’Europa. Non occorrono soltanto nuovi volti, è necessario che la Juventus ritorni ad acquistare ‘veri’ fuoriclasse.

Fuoriclasse come Victor Osimhen.

Delusione Juventus, Osimhen andrà altrove

Fuoriclasse nel rendimento in campo, non soltanto come costi di cartellino ed ingaggio. Alla Juventus è ora di cambiare. Per questo si punta ad un fuoriclasse vero anche se dai costi elevati come Victor Osimhen.

L’attaccante di proprietà del Napoli, è l’unico punto di contatto tra l’ex direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, ed il nuovo direttore generale, Damien Comolli. Entrambi lo ritengono la ‘pietra angolare’ sulla quale ricostruire una Juventus vincente.

Il grande obiettivo, però, è destinato a rimanere soltanto un sogno. Quanto riportato da Il Corriere dello Sport appare una pietra tombale sull’ipotesi di mercato Juventus–Osimhen. Il futuro dell’attaccante sarà lì dove ha giocato la sua ultima stagione, in Turchia, al Galatasaray. Niente Arabia Saudita e niente 160 milioni di euro di ingaggio per quattro anni messi sul tavolo dall’Al-Hilal. Il fuoriclasse nigeriano vuole ancora l’Europa senza, però, sacrificare troppo il suo ingaggio da 12 milioni di euro annui.

Aurelio De Laurentiis non fa sconti a nessuno ed attende che il Galatasaray si presenti con i 75 milioni di euro, come recita la clausola rescissoria. Victor Osimhen vuole proseguire con il Galatasaray che per convincerlo ha offerto un ingaggio da 16 milioni di euro. Di fronte al desiderio dell’attaccante nigeriano, e a certe cifre, la Juventus alza le mani.