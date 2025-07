Donnarumma all’Inter: plusvalenza e contratto già firmato

Donnarumma all’Inter, adesso è tutto vero: plusvalenza immediata per Marotta e contratto già firmato. Ecco come stanno le cose.

Come presso tante altre società, le questioni da sistemare restano numerose anche in casa Inter, alla luce della stagione ufficialmente conclusasi la scorsa settimana con l’eliminazione dal Mondiale per Club, che ha chiosato una stagione priva di nuovi trofei in bacheca. Il rammarico era stato già importante nelle ultime due settimane di maggio, con la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli di Conte, cui ha fatto seguito anche la sonora e divenuta famosa sconfitta in Baviera contro il PSG in finale di Champions League.

Da quel momento in poi, come noto, tanti aspetti sono cambiati tra le fila nerazzurre, con la punta dell’iceberg rappresentata dalla staffetta Inzaghi-Chivu, tutt’altro che pronosticabile fino a qualche tempo fa. L’ex allenatore del Parma è stato individuato per sostituire proprio Inzaghi, che ha salutato, di comune accordo con Marotta, il mondo nerazzurro pochi giorni dopo la finale bavarese, lasciando spazio al tecnico romeno. La nomina di Chivu non è stata immediata ed è stata inserita in un corpo di valutazioni che ha abbracciato una pluralità di valutazioni.

Tra queste, ovviamente, la consapevolezza che avviare un percorso del genere significherà apportare modifiche di grande eco e rilevanza tra le fila della rosa, con un lavoro orientato ad uno sfoltimento ed un abbassamento dell’età media, destinato ad abbracciare plurimi reparti e le consequenziali uscite anche di profili altisonanti.

Nuovo portiere Inter, non solo Donnarumma: quanti scenari per il dopo Sommer

Intanto, in una fase dominata da una certa attenzione nei confronti di scenari relativi anche alla possibile cessione di Calhanoglu, un nome come quello di Donnarumma torna nuovamente di moda.

L’ex Milan, centralissimo al PSG e reduce dalla grande stagione con Luis Enrique, rappresenta uno dei profili considerati per la protezione dei pali nerazzurri. Se n’era parlato già nel recente passato, con le penne di Calciomercato.com che riferiscono in queste ore alcuni aggiornamenti non banali. Nello specifico, Donnarumma continua ad essere in lizza ai top valutati dagli addetti ai lavori di Appiano Gentile per sostituire Sommer, insieme a Carnesecchi dell’Atalanta.

La questione preliminare resta, ad ogni modo, il futuro del portiere svizzero, che piace tanto al Galatasaray, disposto a garantire all’Inter una comoda plusvalenza tramite il pagamento di 3 milioni di euro. A quel punto, in caso di partenza di Sommer, i nerazzurri dovrebbero assicurarsi un sostituto valido e affidabile.

L’alternativa alla strada portante ad un top player, resta quella di sfruttare la firma dello scorso anno di Josef Martinez, conferendo fiducia e importanza all’ex Genoa dopo una stagione vissuta quasi sempre alle spalle di Sommer. In questo caso, si creerebbe una coesistenza tra Martinez, pagato 13 milioni di euro, e un ipotetico portiere ulteriormente di prospettiva da affinacargli, come potrebbe essere Filip Stankovic del Venezia.