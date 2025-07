Friedkin chiama di nuovo la Juventus: colpaccio top secret

La proprietà americana ha deciso di mettere il piede sull’acceleratore. Nuovi contatti con la società bianconera per un nuovo obiettivo da mettere in cassaforte.

L’ennesima nuova Juventus che si prepara all’ennesima stagione del riscatto non dovrà operare alacremente soltanto in termini di nuovi acquisti. saper cedere, e bene, è sempre stata la ‘vera’ qualità dei grandi dirigenti e la Juventus ha, più che mai, necessità di vendere, e bene.

Del direttore sportivo Cristiano Giuntoli si parlava molto bene ma alla Juventus non ha dato il meglio di sé, e forse non soltanto per colpa sua. Del nuovo direttore generale, Damien Comolli, si sa poco e più che mai sarà giudicato soltanto dai fatti.

Ecco quindi come le cessioni diventeranno la cartina al tornasole del suo operato, molto più degli eventuali difficili ‘sensazionali acquisti’. Sul suo tavolo il suo predecessore ha lasciato diverse pratiche scottanti, a partire da Dusan Vlahovic per concludersi con Douglas Luiz.

Il centrocampista brasiliano, acquistato dall’Aston Villa per una cifra compressiva superiore ai 50 milioni di euro, non è mai entrato in sintonia con l’ambiente bianconero e con la Serie A.

Per Douglas Luiz ci pensa Friedkin?

Matteo Moretto, su YouTube, ha reso noto come la Juventus abbia già comunicato a Douglas Luiz l’intenzione di chiudere anticipatamente il rapporto nato soltanto un anno fa.

Quindi una nuova squadra per il centrocampista brasiliano. La Premier League sembra monitorare con attenzione gli sviluppi della sua vicenda pronta a riprenderlo e a rilanciarlo. Oltre al Manchester United anche altri club inglesi hanno chiesto informazioni alla Juventus.

Il Fulham, nonché l’Everton di proprietà del Gruppo Friedkin, hanno approcciato la società bianconera per chiedere lumi riguardo Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano pare non abbia perduto lo stuolo di ammiratori in Inghilterra.

L’ambizioso Everton potrebbe rappresentare la meta ideale per Douglas Luiz. Un matrimonio per un doppio rilancio. Quello dei Toffees di Liverpool e del centrocampista brasiliano.