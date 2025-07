Incontro con il presidente bianconero: firma subito con la Roma

Durante il summit di mercato è emersa chiara e tonda la volontà del club che non intende fare passi indietro sotto questo punto di vista

Ritornata a fare la voce grossa anche sulle trattative in entrata più calda, la Roma spera di risolvere a suo favore quelle situazioni individuate come prioritarie nella tabella di marcia di Massara. Il ping pong acquisti-cessioni rappresenta comunque un filo rosso indelebile che contribuirà ad imprimere una direzione ben precisa alle prossime mosse di mercato dei giallorossi.

Prova ne sia – in maniera quasi inequivocabile – l’ultima indiscrezione che trapela dalla Turchia. Secondo quanto riferito da Ertan Suzgun, infatti, il presidente del Besiktas – Serdal Adalı – avrebbe avuto un contatto diretto con l’area tecnica della Roma allo scopo di convincere i giallorossi a lasciar partire Zeki Çelik. In realtà non è la prima volta che l‘ex terzino destro del Lille viene accostato con una certa insistenza alle diverse compagini turche che di volta in volta continuano a palesare il loro interesse. Ad ogni modo, la Roma non ha alcuna intenzione di lasciar partire Celik e avrebbe fatto trapelare al Besiktas la volontà di continuare a puntare sul ragazzo.

Calciomercato Roma, incontro galeotto: cala definitivamente il sipario

Ma non è finita qui. Punto di riferimento importante della seconda parte della scorsa stagione, nel corso della gestione Ranieri, Celik si è ritagliato un ruolo tutt’altro che banale. Impiegato all’occorrenza sia come terzino basso più ‘bloccato’ in una difesa a quattro sia come braccetto in una retroguardia a tre, il classe ’97 ha mostrato attenzione, senso della posizione e spirito di sacrificio.

Segnali che, accolti favorevolmente dalla Roma, avrebbero spinto il club capitolino a manifestare la volontà di prolungare il contratto di Celik attualmente in scadenza nel 2026. Una presa di posizione forte e impattante quella del club capitolino che testimonierebbe – laddove confermata – la fiducia riposta in un calciatore che si è fatto apprezzare negli ultimi mesi grazie alla sua poliedricità. L’indiscrezione del resto cade a poche ore di distanza dall’intensificarsi dei colloqui tra la Roma e il Flamengo per Wesley: Gasperini e l’area tecnica, insomma, sembrano avere le idee piuttosto chiare su chi debbano essere i padroni della corsia destra nei prossimi mesi.