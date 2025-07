Vlahovic regalato dalla Juventus, cifre clamorose e scenario inaspettato: a Torino non hanno alternative, bianconeri spalle al muro.

Il nome di Dusan Vlahovic resta uno dei più caldi e dei maggiormente attenzionati in casa Juventus e non solo in questa fase molto delicata di calciomercato. Anche la Vecchia Signora, come tante altre squadre, sta facendo i conti con una pluralità di novità e cambiamenti orientati all’apparecchiare un progetto nuovo e duraturo, che riparta da quanto di buono raccolto nel recente passato ma, al contempo, che sappia far tesoro degli errori compiuti da Giuntoli e colleghi nell’ultimo biennio.

La prima decisione, tutt’altro che scontata, è stata quella di confermare Igor Tudor sulla panchina bianconera, portando la Juventus a rendersi avulsa da quel valzer di panchine che ha contraddistinto le battute iniziali di giugno. Successivamente, è stato fatto un passo oltre lo stesso Giuntoli, affidando la gestione tecnica e dirigenziale a Damien Comolli, ora alle prese con tutta una serie di questioni, sia in entrata che in uscita. Quella relativa a Dusan Vlahovic, ovviamente, resta in lizza alle priorità degli addetti ai lavori, con gli ultimi aggiornamenti che hanno del clamoroso.

Calciomercato Juventus, Vlahovic può partire a prezzo stracciato

Come noto, il contratto dell’ex Fiorentina scade tra un anno e, ad oggi, non si intravedono i margini per il prolungamento di un matrimonio iniziato con ben diverse ed elevate aspettative. Senza riuscire a beneficiare nemmeno della cura Tudor, Vlahovic si trova in una posizione scomodissima per la Juventus, memore di quanto accaduto lo scorso anno con Federico Chiesa e intenzionata a risolvere il problema quanto prima.

Il rischio, viceversa, sarebbe quello di perdere Vlahovic a costo zero la prossima estate; sul contraltare, però, va messa in conto la consapevolezza che per chiosare la questione servirà un compromesso. Negli ultimi giorni, più nello specifico, si era parlato di un prolungamento con ingaggio spalmato e la ricerca di una soluzione in prestito per Vlahovic, senza, però, nemmeno scartare l’ipotesi di una rescissione con buonuscita. Quanto emerso dall’Inghilterra, invece, arricchisce adesso ulteriormente lo scenario.

Più nello specifico, come riportano le penne di Team Talk, oltre al Milan, Vlahovic piace molto in Premier League, con gli interessi principali giunti da Nottingham Forest ed Aston Villa, sebbene non si siano registrate evoluzioni significative su tali fronti. La vera e propria notizia, però, riguarda la presa di posizione della Juventus, dettasi disposta a vendere Vlahovic a metà prezzo rispetto alla valutazione iniziale di 30 milioni di euro.

Pur di non perderlo a zero, con lo smacco di averlo a libro paga per un altro anno, a Torino sono disposti ad accettare offerte di circa 15 milioni di euro: tradotto in numeri da Premier League, ‘basterebbero’, circa 13 milioni di sterline per porre fine ad una storia iniziata in tutt’altro modo ed involuta nel corso degli anni in modo inatteso.