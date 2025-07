KO tecnico della Juve: Roma e Inter la chiudono qui

Calciomercato Roma, KO tecnico e chiusura immediata per Roma e Inter: l’effetto domino è tutto verdeoro.

Le operazioni e le dinamiche di calciomercato destinate a infiammare i due rimanenti mesi estivi sono già da tempo cominciate, permettendo di intravedere già numerosi intrecci tra squadre italiane e non solo, alla luce delle reciproche volontà e necessità di migliorarsi in modo intelligente ed oculato. Ne sanno qualcosa, molto bene, anche in quel di Trigoria, divenuta teatro di grandi novità nel corso di quest’ultimo periodo e attuale sede del mirato lavoro di Massara e colleghi, chiamati ad assecondare le richieste di Gian Piero Gasperini.

Una volta aver nominato l’ex Atalanta in panchina, l’apparato di Trigoria, capeggiato da Ranieri e dalla coesistenza con Massara, ha continuato quel lavoro volto a ripulire la rosa dagli elementi non più funzionali alla causa, unendo questo tentativo con il noto e necessario obiettivo di concretizzare entrate economiche ben mirate.

Il tutto, senza dimenticare quell’insieme di operazioni fondamentali sul fronte delle entrate che, ad oggi, stanno permettendo di registrare attenzioni soprattutto nei confronti di determinati profili.

Calciomercato Roma, effetto domino tutto brasiliano: le ultime su Dodo e Wesley

Tra i nomi più caldi di questa fase, nello specifico, continua ad esserci quello di Wesley, esterno destro del Flamengo, il cui prezzo iniziale si attestava sui 30 milioni di euro. Potenzialmente fondamentale in una dinamica di gioco come quella di Gasperini, il classe 2003 sta rappresentando, da diverse settimane, il profilo maggiormente attenzionato per assicurare al tecnico qualità e velocità in corsia.

Proprio in questi giorni di grande ottimismo e di una certa vicinanza tra le parti, intanto, arrivano aggiornamenti non trascurabili anche su un altro brasiliano, da tempo volto noto della Serie A e la cui posizione potrebbe intrecciarsi proprio con lo scenario Wesley, accostato, come noto, anche alla stessa Juventus. Ci riferiamo a Dodo, laterale destro della Fiorentina che, come riferisce il Corriere Fiorentino, avrebbe palesato intenzione di lasciare il club Viola.

Il contratto è in scadenza nel 2027, motivo per cui a Firenze si sono detti indisposti ad ascoltare offerte inferiori ai 25 milioni di euro. Nel frattempo, l’agente del calciatore ha già iniziato a guardarsi intorno, valutando anche soluzioni legate alla stessa Juventus e all’Inter, a sua volta alle prese con la delicata situazione Dumfries.