Niente scambio per Frattesi: la firma chiude i giochi

Ecco importanti aggiornamenti relativi al tanto chiacchierato cartellino di Davide Frattesi, il cui futuro è parso più volte nebuloso nelle scorse settimane

Per la prima volta da anni la sensazione è che l’Inter stia compiendo una rivoluzione interna, non relativa soltanto all’ovvio cambio in panchina, ma anche rispetto all’organico che Christian Chivu avrà a disposizione nel corso della stagione in arrivo.

Le perplessità relative all’avventura sulla panchina nerazzurra dell’ex difensore dell’Inter hanno caratterizzato gli ultimi giorni, con la gran parte dei tifosi che, oltre al rispetto e l’affetto nutriti nei confronti di Chivu, hanno manifestato diversi timori sulle sue capacità di gestire una panchina di tale blasone con una dose così esigua di esperienza.

Una cosa è certa: il ciclo Inzaghi è finito in tutti i sensi, dato che, con l’uscita del tecnico piacentino dai cancelli di Appiano Gentile, si è scatenato uno spiacevole effetto domino in grado di colpire alcuni dei veterani dell’era Inzaghi.

La scossa di terremoto appena descritta sta costringendo Marotta a studiare con cura la sessione di mercato in corso, durante cui sarà difficile applicare l’ormai rinomata strategia dei parametri zero presi a fine carriera e poi rivitalizzati dal mago Inzaghi. La rosa è spaccata e demoralizzata, il che significa che occorrerà comprare e, dunque, vendere.

Chivu chiude i giochi per Frattesi: lo vuole tenere

L’acquisto di Ange-Yoan Bonny è senza dubbio alcuno un primo segnale importante mandato da Marotta, non soltanto perché si tratta di un calciatore dalle evidenti potenzialità – un raffinato centravanti classe 2003 più propenso a far valere la propria spiccata qualità con i piedi che i suoi centimetri (in questo caso 189) -, ma anche perché l’ex DS delle Juventus ha sborsato ben 23 milioni di euro per portarlo a Milano.

Uno dei temi più caldi del mercato nerazzurro, in particolare in questo momento in cui la liquidità appare come la priorità principale per finanziare la rivoluzione nerazzurra, è senza dubbio alcuno quello relativo a Davide Frattesi, il cui cartellino è stato più volte oggetto di indiscrezioni nel corso degli ultimi mesi.

Ora, tuttavia, dopo le innumerevoli voci che raccontavano del prezzo fissato dai nerazzurri (intorno ai 35-40 milioni di euro), pare che, secondo quanto riportato da calciomercato.it, Chivu abbia inserito il nome Frattesi tra gli irrinunciabili.

È infatti probabile che il nuovo allenatore dell’Inter non abbia intenzione di rinunciare alle qualità da incursore d’area di rigore messe in evidenza dal centrocampista romano. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto di recente, sarebbe nell’area persino una firma per un eventuale rinnovo di contratto.