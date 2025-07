Scambio con la Juve rifiutato: via libera Roma

Mercato in bianco e nero per la Juventus. Infatti dopo l’acquisto dell’attaccante Jonathan David, è arrivata anche un’inaspettata doccia fredda.

L’arrivo di Jonathan David alla Continassa, le visite mediche, la firma dell’accordo quinquennale con la Juventus, con conseguente ufficialità del suo acquisto a parametro zero, con ricche commissioni, sembra aver riportato il sereno all’interno della società bianconera.

Si è soltanto all’inizio ma qualcosa sembra muoversi. Certo non mancano i problemi da risolvere ma il direttore generale, Damien Comolli, appare tranquillo, sicuro di poter assicurare ad Igor Tudor una rosa competitiva fin da subito.

L’arrivo del nazionale canadese, ex Lille, è soltanto il primo tassello delle rivoluzione che toccherà la batteria di attaccanti bianconeri. Victor Osimhen rimane l’obiettivo numero uno, nonostante le notevoli difficoltà rappresentate dagli elevati costi e da Aurelio De Laurentiis.

L’attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli, o chi per lui, entrerà dal cancello principale solo e soltanto se Dusan Vlahovic imboccherà la via d’uscita. Al momento la cessione del classe 2000 serbo appare lontana dal concretizzarsi e per la Juventus il problema è già serio.

In difesa la Roma gioca meglio della Juventus

La Juventus che ha in mente Igor Tudor non dovrà trovare soluzioni soltanto per il fronte offensivo. Il tecnico croato fa infatti chiesto espressamente anche l’acquisto di un affidabile difensore centrale da affiancare a Gleison Bremer.

Un post sui X di Orazio Accomando fa luce su uno dei possibili obiettivi della Juventus per rinforzare il reparto arretrato: “Juventus, ad oggi nessuna trattativa in corso con l’OM per Balerdi nemmeno con l’inserimento di Tim Weah“.

Leonardo Balerdi, classe 1999, difensore centrale dell’Olympique Marsiglia e della nazionale argentina, è profilo che Igor Tudor conosce molto bene e che ha visto letteralmente esplodere quando era alla guida del club francese.

I rapporti tra Juventus ed Olympique Marsiglia sono ottimi dal momento che il presidente Longoria ha anche un passato nella società bianconera. L’Olympique Marsiglia ha come suo obiettivo di mercato l’esterno statunitense della Juventus, Timothy Weah.

Come confermato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: “Weah al Marsiglia piace tanto, tantissimo, perché può ricoprire diversi ruoli, il Marsiglia mantiene dei contatti attivi“. Non vi sono, però, conferme riguardo una trattativa in corso tra l’Olympique Marsiglia e la Juventus per Leonardo Balerdi né di un’ipotesi di scambio tra le due società.

La società bianconera dovrà pertanto prestare la massima attenzione alla Roma di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco vuole un difensore di grande affidabilità. Esattamente come Leonardo Balerdi. Il duello di mercato tra Roma e Juventus è appena iniziato.