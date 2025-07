Calciomercato Roma, 20 milioni di euro e bomber soffiato: ecco gli ultimi clamorosi aggiornamenti in casa giallorossa.

Le questioni di calciomercato con le quali bisogna fare i conti a Trigoria restano numerose e irrelate anche alle dinamiche di tante realtà del nostro campionato, alla luce delle numerose e comuni esigenze di apportare modifiche alle proprie rose in vista di una stagione ormai sempre più vicina.

In casa Roma, come noto, l’arrivo di Gian Piero Gasperini ha rappresentato il principio di una vera e propria rivoluzione, riflessasi altresì nell’insieme di cambiamenti endogeni che hanno riguardato il mondo giallorosso in questa recente fase. Le attenzioni dei tifosi e, ancor di più, degli addetti ai lavori devono ora, però, rivolgersi soprattutto alla campagna acquisti e a quella ricerca di elementi funzionali con i quali Gasperini possa lavorare e instaurare un percorso di crescita collettivo, sostenibile e duraturo.

Senza fretta, ma con il monito e l’obiettivo già lanciato di arrivare in Champions League, si cercherà di costruire una squadra competitiva e qualitativa, oltre che completa per sostenere una stagione dispendiosa come quella che si prospetta.

Calciomercato Roma, 20 milioni dal Galatasaray per Mikautadze

Tra i reparti attenzionati, come noto, figura anche quello dell’attacco, dove si è assistito all’apparecchiamento per l’uscita di Eldor Shomurodov e il parallelo lavoro orientato ad assicurare ai giallorossi almeno un altro nome alle spalle di Artem Dovbyk.

Al netto dei dubbi e delle perplessità, l’ucraino pare destinato alla conferma, proprio mentre Massara e colleghi adocchiano i numerosi scenari in grado di poter fornire vere e proprie occasioni di calciomercato. Più specificamente, da diverse settimane a questa parte, un nome come quello di Georges Mikautadze, accostato alla Roma e alla Juventus già lo scorso anno, è tornato di moda, alla luce delle difficoltà finanziarie del Lione, retrocesso in Ligue 2 e ora chiamato a cedere tutto un insieme di calciatori per provare a sanare la disastrosa situazione economica.

Nella lista di sacrificabili, figura proprio il georgiano, prelevato per poco meno di 20 milioni di euro dal Metz lo scorso anno e distintosi per un campionato con 17 goal e 11 assist. Attualmente valutato 22 milioni di euro e con un contratto in scadenza fra tre anni, Mikautadze, come riporta il Fanatic, fa molta gola, però, anche in Turchia, dove è stato proposto al Fenerbahce.

La squadra maggiormente interessatasi lui, però, resta il Galatasaray, concretamente sulle sue tracce e dettosi disposto a offrire 20 milioni di euro al Lione. Seguiranno aggiornamenti.