Acquisto alla Ederson per Gasperini: 30 milioni e Inter avvisata

Il calciomercato estivo capitanato da Frederic Massara e pesantemente indirizzato da Gian Piero Gasperini è pronto a entrare nel vivo

Le indiscrezioni relative al calciomercato trapelate dal momento in cui Frederic Massara ha valicato i cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini lasciano poco spazio all’interpretazione…

Il nuovo direttore sportivo della Roma ha intenzione di condurre un calciomercato di pregio, non tanto in relazione al costo dei calciatori da accogliere a Trigoria (anche e soprattutto considerando che i giallorossi non avranno particolare spazio di manovra in termini economici), quanto per quanto concerne la compatibilità dei nuovi innesti con il sistema di gioco e le velleità tecniche di Gian Piero Gasperini.

Dunque… se avete presente l’Atalanta dell’ultima decade e i chiari movimenti di mercato che la società bergamasca ha messo in atto per alimentare senza riserve l’idea di calcio del tecnico torinese, ecco che avrete dei punti di riferimento sensibilmente più chiari per leggere la sessione concepita da Massara e colleghi. In tal senso giungono novità di rilievo in merito ad un profilo particolarmente chiacchierato nelle ultime ore in casa Roma.

Un Ederson più elegante per Gasperini? Le ultime

Ci vorrebbero ben più di un paio di righe per esporre le numerose e complesse routine tattiche di Gasperini e le relative necessità in termini di organico a disposizione, ma, allo stesso tempo, appare possibile sintetizzare sommariamente il tutto in due parole: gamba e qualità… tanta qualità.

Lo sguardo costantemente volto alla porta avversaria e i ritmi forsennati della manovra non accettano approssimazioni sul piano tecnico. In tal senso basti dare uno sguardo rapido ai centrocampisti transitati a Bergamo negli ultimi anni. Malinovs’kyj, Ederson, Kessie, Pasalic e, per spostarci più verso la porta con elementi utili a legare attacco e centrocampo, calciatori come De Ketelaere, Ilicic, Koopmeiners ecc…

Nelle scorse ore il nostro direttore Daniele Trecca ha riportato sul proprio account Twitter delle gustose conferme in merito all’interessamento della Roma nei confronti di Richard Rios. Nel caso del prezioso gioiello del Palmeiras ci troviamo di fronte ad uno di quei rari casi in cui qualità e intensità coincidono squisitamente, formando un cocktail a cui sembra difficile rimanere indifferenti.

Non cambiano i sogni della #Roma: anche in questi giorni di contatti e candidature di altri giocatori, i giallorossi hanno ribadito che il profilo che piace di più è quello di Richard #Rios. Il prezzo e la concorrenza restano ostacoli importanti @calciomercatoit @asromaliveit1 https://t.co/BkeNZUggyn — daniele trecca (@danieletrecca) July 7, 2025

Esplosivo nel breve e intenso nel lungo, intelligente calcisticamente, dotato di una struttura fisica agile ma possente, di un piede destro fatato (in grado anche di esplodere colpi balistici di assoluto pregio) e persino di una sinuosa eleganza che non guasta mai… Non è un caso che anche l’Inter di Beppe Marotta lo abbia messo in lista nel caso in cui dovesse sfumare l’affare Ederson. La richiesta del Palmeiras è di circa 30 milioni di euro e, oltre all’ostacolo prettamente economico, vi sarà da surclassare l’agguerrita concorrenza sviluppatosi nel Vecchio Continente.