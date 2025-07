Calciomercato Roma, accordo col bomber: scambio e formula

Arriva una novità importantissima che riguarda la trattativa per un bomber accostato di recente alla Roma: si può fare sulla base di uno scambio e c’è già l’accordo

I giallorossi devono cercare di chiudere al più presto un colpo per accontentare Gasperini e soprattutto in attacco sono ore caldissime. Arrivare ad un’intesa definitiva potrebbe non essere così complicato grazie all’inserimento di una contropartita tecnica.

Il ritiro è ormai alle porte e la Roma ancora non ha messo a segno nessun colpo in entrata. I soldi delle cessioni, oltre ad aver messo a posto parzialmente il discorso plusvalenze in ottica FFP, permetteranno anche a Frederic Massara di operare dei colpi importanti. Gasperini ha bisogno di almeno due rinforzi prima dell’inizio degli allenamenti a Trigoria. Sul piatto ci sono un bomber di scorta da affiancare a Dovbyk e un esterno di centrocampo che abbia caratteristiche diverse da quelli presenti in rosa e numericamente vada a prendere il posto di Saelemaekers.

Al momento i nomi che tutti conoscono sono quelli di Wesley, classe 2003 del Flamengo, per la fascia destra e Nikola Krstovic per l’attacco. Il Lecce di Corvino e Sticchi Damiani ha sparato alto per il cartellino del bomber montenegrino, ma ci sono delle novità che potrebbero portare ad un abbassamento delle pretese.

La Roma insiste per Krstovic: c’è già l’accordo con i suoi agenti

Krstovic viene valutato dal Lecce circa 40 milioni di euro, sulla falsariga di quello che l’Udinese chiede per Lorenzo Lucca. Il classe 2000 è pronto per il grande salto a 25 anni e dopo i 12 gol messi a segno in questa stagione (11 in Serie A più 1 in Coppa Italia), potrebbe anche consacrarsi definitivamente ad alti livelli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, la Roma ha fatto dei passi avanti con gli agenti di Krstovic e ha sostanzialmente un accordo per il contratto del ragazzo.

Ora resta da mettersi d’accordo con il Lecce, che parte da una valutazione altissima, ma potrebbe abbassare e di molto le pretese con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. La Roma ne ha in particolar modo una da giocarsi per venire incontro ai pugliesi e si tratta di Cherubini, che dopo un’ottima stagione alla Carrarese può consacrarsi in Serie A con i giallorossi. Vedremo se con il cartellino del classe 2004 si può arrivare ad una valutazione più consona per il montenegrino.