Calciomercato Roma, offerta da 20 milioni: c’è la firma di Massara

Il mercato della Roma inizia a muovere i suoi primi concreti passi. Inizia a farsi sentire il peso del direttore sportivo Frederic Massara.

A pochi giorni dal raduno della Roma, fissato per domenica 13 luglio, qualcosa inizia a muoversi dalle parti di Trigoria. Gian Piero Gasperini è pronto ad iniziare la sua avventura sulla panchina giallorossa così come darebbe pronto ad accogliere nomi nuovi.

Il direttore sportivo giallorosso sa dove andare a parare poiché il tecnico di Grugliasco, fin dal suo arrivo, aveva le idee chiare riguardo le priorità da inserire nella rosa della Roma. Le priorità del tecnico sono poche ma ben precise e vanno a toccare tutti i reparti.

Se il reparto d’attacco è stato segnato dalla partenze di Abraham e Shomurodov, anche nella zona mediana del campo occorrerà, ad esempio, trovare che andrà a sostituire, qualitativamente e quantitativamente, Leandro Paredes tornato in Argentina.

E’ lui il colpo in arrivo della Roma?

La zona mediana, da sempre nevralgica per qualunque tecnico, è attentamente monitorata anche da Gian Piero Gasperini e da Frederic Massara.

Matteo Moretto ha lanciato un nome nuovo in ottica centrocampo della Roma:

“Esclusiva. La Roma è su Neil El Aynaoui, centrocampista 2001 del Lens. Il club giallorosso ha già presentato una prima offerta ufficiale (intorno ai 20m€) ma al momento c’è distanza tra le parti. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni“.

Un nome nuovo in una zona di campo dove sicuramente occorrono innesti di qualità. Qualità che il marocchino Neil El Aynaoui può assicurare. Il direttore sportivo giallorosso ha molta confidenza con il calcio francese, e con il relativo mercato. E conosce bene il talento del Lens.

Il direttore sportivo giallorosso spera di poter assicurare a Gian Piero Gasperini almeno un nome nuovo per il giorno del raduno. La questione plusvalenza-UEFA, per quanto non una novità in casa Roma, ha comunque messo un freno alle possibili trattative.

La fretta, però, è la peggiore consigliera quando si tratta di mercato. Frederic Massara lo sa bene e chissà che il suo regalo a Gian Piero Gasperini il giorno del raduno non si chiami proprio Neil El Aynaoui.