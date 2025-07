Conte incrocia la Roma: cala il sipario sullo scambio

Napoli e Roma potrebbero a breve incrociarsi sul mercato. Il Derby del Sud con i volti di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Per chi il duello?

Il mercato e le sue infinite strade da percorrere per arrivare alla meta prefissata. Quasi mai la strada è sgombra, anzi il più delle volte è lastricata di ostacoli di ogni sorta. E le difficoltà si decuplicano.

Il mercato che crea duelli, a volti attesi, altre volte inaspettati. Il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte sta allestendo una campagna acquisti dove importanti investimenti stanno portando all’ombra del Vesuvio profili di assoluto spessore.

L’obiettivo è chiaro, il club partenopeo punta al bis scudetto ed una Champions League possibilmente da vivere come protagonista e non come semplice comparsa. La Roma, invece, è pronta per dare avvio ad un nuovo progetto tecnico.

La scelta è ambiziosa com’è ambizioso il nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini e la proprietà americana che vuole vedere la Roma sempre più in alto. Napoli e Roma si stanno quindi attrezzando in vista della stagione che verrà e l’allestimento delle nuove rose potrebbe avere un obiettivo comune. Quale?

Conte complica i piani di Gasperini

Nel calcio di oggi, dove qualsiasi scusa è buona per FIFA e UEFA per fissare nuove gare ufficiali da inserire in calendari già soffocati, è sempre più prioritario avere una rosa di 24-25 elementi come possibili titolari o quasi.

Ed il ruolo di secondo portiere è tutt’altro che ‘secondario’. Roma e Milan stanno valutando l’ipotesi di uno scambio tra i rispettivi secondi portieri: Pierluigi Gollini, portiere della Roma e Marco Sportiello portiere del Milan.

Per il ruolo di vice-Mile Svilar Frederic Massara tiene d’occhio anche il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, classe 1995. Sul numero uno salentino, però, non mancano le attenzioni di diversi club di Serie A come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira.

Su Wladimiro Falcone non vi è soltanto il Torino che lo vedrebbe bene come sostituto di Milinkovic-Savic ma occorre registrare anche il concreto interesse del Napoli di Antonio Conte in ottica secondo portiere alla spalle di Meret.

Per la Roma un possibile e tosto concorrente. Il Derby del Sud si giocherà in anticipo sul terreno del mercato?