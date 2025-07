Douglas Luiz via dalla Juve con lo scambio: firma in 24 ore

Emergono novità di rlievo in merito al tanto chiacchierato calciomercato della Juventus di Igor Tudor e Comolli. Ecco le ultime

La Juventus di Comolli e Igor Tudor appare ancora alla ricerca di un’identità chiara e il calciomercato estivo dovrà necessariamente riprendere a tale necessità, così da permettere al tecnico croato di proiettarsi alla stagione in arrivo con le idee chiare.

Alcuni tifosi juventini imputano proprio all’ex allenatore della Lazio questa ambiguità di intenti, accusando Tudor di una personalità calcistica poco chiara, che potrebbe portare all’esito meno desiderato dal popolo bianconero: l’ennesimo campionato giocato in quello spiacevole limbo chiamato mediocrità.

Gli juventini vogliono tornare a dominare il campionato e, per farlo, sarà indispensabile evitare di compiere acquisti che nel lungo periodo diano l’impressione di aver letteralmente sperperato il capitale a disposizione.

Nelle ultime ore è emersa in tal senso una novità di rilievo relativa a Douglas Luiz, ovvero uno dei principali elementi per cui la tifoseria bianconera considera fallimentare la campagna acquisti compiuta da Giuntoli la scorsa estate.

Sancho per Douglas Luiz: colpo di scena e chiusura a breve?

Lezioso, poco incisivo, disorientato e poco costante… Questi sono i principali aggettivi che il popolo bianconero ha affibbiato a Douglaz Luiz dopo la deludente stagione compiuta e dopo gli oltre 50 milioni di euro sborsati dalla Juventus per prelevarlo dall’Aston Villa.

Diverse possono essere le attenuanti per giustificare tale opacità – a partire dalla stagione travagliata della Juventus e dal cambio di allenatore -, ma la sensazione è che in questo momento Comolli non abbia intenzione di fare i salti mortali per trattenerlo a Torino.

È proprio in quest’ottica che sono emerse delle novità di rilievo relative all’operazione Jadon Sancho, dato che, secondo quanto riportato da Tribalfootball, pare che la Juventus abbia intenzione di offrire Luiz come contropartita per l’esterno Dortmund.

I bianconeri vogliono assicurarsi un’ala sinistra che possa sgravare Yildiz dal lavoro di esterno di spinta, il che permetterebbe al gioiello turco di spaziare con creatività tra le linee e a Tudor di assumere maggiore versatilità in termini di modulo. Rimangono i già noti ostacoli relativi all’ingaggio faraonico richiesto dall’esterno inglese classe 2000, tuttavia la fonte sopracitata fa sapere che lo United sta spingendo per chiuedere la cessione entro le prossime 24 ore.