Inter tradita da Dumfries: clausola pagata, la Roma mette la freccia

Si sta profilando un intreccio incredibile legato agli esterni destri, con ben quattro squadre coinvolte in un colpo solo. C’è una clausola da pagare e una firma che può arrivare a breve

L’Inter non pensa di poter trattenere Dumfries, che dal canto suo è pronto ad un trasferimento importante, in una big europea. I giallorossi dal canto loro stanno cercando di accelerare su Wesley, trovando strada libera viste le ultime mosse delle concorrenti.

Mai come in questa estate gli esterni destri sembrano essere merce rarissima e preziosissima. Il Real Madrid ha aperto le danze in tal senso, mettendo sotto contratto il grande Alexander-Arnold e dando il là ad un effetto domino che deve concludere il suo corso. Da Frimpong Liverpool, fino ad arrivare a Wesley Roma. L’esterno brasiliano è la prima scelta di Massara per Gasperini, visto che il tecnico piemontese lo avrebbe voluto anche lo scorso anno, ai tempi dell’Atalanta.

Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del Manchester City sul ragazzo, con la possibilità magari di girarlo in prestito ad una delle squadre del City Group. Un’opzione concreta che sta tramontando proprio in queste ore, come riportato da Repubblica nell’edizione odierna. Il motivo è legato ad una serie di incastri.

La Roma ha la strada spianata su Wesley: il Manchester City vira su Dumfries

Dumfries è destinato a diventare un esterno del Manchester City, che tornerebbe ad acquistare un terzino dai nerazzurri dopo averlo fatto con Maicon, oltre dieci anni fa. Guardiola gradirebbe l’olandese, che ha una clausola attorno ai 25 milioni di euro e può liberarsi senza troppi sforzi dall’Inter. Questa mossa lascerebbe via libera alla Roma su Wesley, considerando la concorrenza del City solo un ricordo. Anche per il Flamengo sarebbe un’occasione in meno per creare un’asta sul ragazzo e magari scendere di qualche milione rispetto alla richiesta dei 30.

In tutto questo l’Inter sarebbe orientata invece a sostituire Dumfries con un altro brasiliano, ma che già milita in Serie A, ovvero Dodò della Fiorentina. Di lui si era parlato anche in ottica Roma, ma la volontà di Gasperini è quella di andare sul giocatore del Flamengo, senza tante eccezioni. Vedremo se alla fine tutto questo puzzle si incastrerà nella maniera prevista.