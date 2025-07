Roma, grande ex ‘bloccato’: svolta definitiva in arrivo

Si avvicina il giorno del raduno della Roma targata Gian Piero Gasperini-Frederic Massara. Il tempo non manca ma si ha voglia di novità.

Una settimana ancora e poi per la Roma sarà già stagione 2025-2026. Un raduno che si attende con maggiore impazienza rispetto al solito poiché è la Roma ‘tutta’ a suscitare maggiore interesse.

In poche settimane sono sopraggiunte novità che hanno completamente mutato il volto dell’area tecnica andando a sconfinare persino nei quadri dirigenziali. Claudio Ranieri ha abbandonato la panchina della Roma come da accordi e, come da accordi, non ha lasciato la Roma. Il ruolo di ‘consigliere’ si attaglia perfettamente a Sir Claudio.

Proprio Claudio Ranieri ha poi spinto come un forsennato per avere Gian Piero Gasperini come suo sostituto sulla panchina giallorossa. E così è accaduto. E’ stata poi la volta di Florent Ghisolfi che ha salutato Trigoria dopo un solo anno e al suo posto è riapprodato alla Roma Frederic Massara.

Brutte novità per l’ex Roma

Nuovi volti in panchina, nell’area tecnica e nello staff dirigenziale ma a ancora nulla per quanto attiene il mercato in entrata.

Ancora una settimana di tempo per riuscire a trovare qualche pezzo pregiato sul mercato da affiancare al nuovo tecnico il giorno del raduno. Il mercato è in movimento in tutta Europa e footballinsider247.com ha concentrato la sua attenzione su un indimenticato ex Roma.

Il tecnico del Fenerbahce ha puntato per il suo attacco il giovane ivoriano del Nizza, classe 2001, Evann Guessand. Nella sua ultima stagione in Ligue 1 l’attaccante ivoriano ha realizzato 12 reti e servito 7 assist.

Il Nizza valuta il suo attaccante circa 25 milioni di sterline ed il Fenerbahce è pronto a mettere sul tavolo 25 milioni di euro per il suo acquisto. Fonti turche hanno reso noto di come l’entourage del giocatore fosse ad Istanbul nei giorni scorsi per trattare direttamente con il Fenerbahce. Trattativa evidentemente non ancora sbloccata.

Per footballinsider247.com il maggior ostacolo ad una positiva conclusione della trattativa è rappresentato esattamente da Evann Guessand che pare non abbia alcuna intenzione di accasarsi in Turchia ed al club di José Mourinho.

La Roma è alla ricerca di un valido prospetto in attacco che chiuda al meglio un reparto che già dispone di Dovbyk, Dybala e Soulé. Anche la società giallorossa ha pensato al 24enne attaccante ivoriano del Nizza.

La concorrenza non manca ed il pericolo non può che venire dalla Premier League con club quali Tottenham e Brighton interessate ad Evann Guessand.