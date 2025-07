Svilar chiude di nuovo la porta: c’è la data della firma

Nuovi importanti aggiornamenti in merito alle tante voci riguardanti il portiere giallorosso: ecco come stanno le cose

Archiviata la fase ‘cessioni’, il mercato della Roma ha imboccato una strada ben precisa: quella del consolidamento. Già, perché tra i rinnovi dei calciatori pronti a prendere per mano la squadra anche nella prossima stagione e acquisti funzionali all’idea di gioco di Gasperini, i giallorossi sono chiamati ad imprimere un’accelerata importante alle proprie manovre.

Intanto, non sembrano destare particolari preoccupazioni le tante voci riguardanti il futuro di Mile Svilar. Nelle scorse ore – ad esempio – era stata rilanciata con una certa insistenza la candidatura del Galatasaray, pronto ad ingolosire l’estremo difensore giallorosso con una proposta da circa 6 milioni di euro annui. In realtà, la priorità del classe ’99 resta sempre e soltanto la Roma. I colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 (con annesso adeguamento) procedono in maniera spedita al punto che sulla parte fissa è già stato trovato una bozza d’accordo sulla base di base di un contratto da circa tre milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Roma, rinnovo Svilar: conto alla rovescia per la firma

Come ormai noto, vanno limati soltanto gli ultimi dettagli per definire con i crismi dell’ufficialità una trattativa ormai già impostata nei suoi tratti salienti. Il lavoro diplomatico svolto nelle ultime settimane sta per dare i suoi frutti: Svilar ha scelto con convinzione il progetto messo sul piatto dalla Roma e il club intende puntare forte su uno dei pilastri del progetto tecnico.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la firma del rinnovo è attesa entro fine luglio. Inoltre, nel corso delle trattative che lo hanno portato ad accettare la panchina della Roma, Gasperini ha chiesto espressamente la permanenza di Svilar per il quale si sta ragionando sulla possibilità di trovare la quadra definitiva sulla base di un contratto di 8 anni. Con buona pace, insomma, del Galatasaray e di quei club che hanno provato ad inserirsi in queste settimane per far saltare il banco. Svilar-Roma, il matrimonio…s’ha da fare: è ormai solo questione di tempo per la firma e l’annuncio ufficiale.

Molto più articolata è invece la situazione che riguarda il secondo portiere della Roma. Con Gollini in uscita, non è affatto tramontata la pista che porterebbe ad uno scambio con il Milan per Sportiello. Il tutto senza trascurare altri tipi di profili.