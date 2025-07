Un Campione del Mondo per Gasperini: firma con la Roma

Un Campione del Mondo alla corte di Gasperini, la Roma fa sul serio: firma coi giallorossi. Ecco le ultime di calciomercato.

Con l’entrata ufficiale nel calciomercato estivo e la consequenziale necessità di assicurare quanto prima a Gasperini una rosa ben allestita e confacentesi alle sue esigenze e visioni, il lavoro per Frederic Massara non può certamente dirsi mancante.

Tante le questioni da affrontare per il DS giallorosso, giunto lo scorso mese dopo l’addio a Ghisolfi e alle prese con plurimi aspetti da monitorare e considerare per porre degnissime basi al nascente progetto capitolino. La priorità delle precedenti settimane era stata circoscritta soprattutto alle questioni in uscita, con l’esigenza di monetizzare e ricavare la giusta linfa per le plusvalenze, senza però mai mettere in secondo piano i numerosi discorsi in entrata.

Quale direzione possa prendere ora il calciomercato della Roma pare essere abbastanza chiaro, alla luce dei diversi nomi fin qui emersi e che ben restituiscono la consapevolezza di dover assistere a interventi ben mirati in plurimi reparti, con un’attenzione coinvolgente il centrocampo e l’attacco, ma non solo.

Calciomercato Roma, colpo Tagliafico gratis: le ultime dalla Spagna

Uno dei nomi maggiormente rimbalzati in questa parentesi, infatti, è stato quello di Wesley del Flamengo, identificato da Gasperini come profilo ideale per assicurare corsa e qualità sulla fascia destra, in pieno stile e coerenza con le idee del tecnico ex Atalanta. Sempre riconducibili alla sua matrice, poi, anche gli interessi per altri elementi di corsia, anche sul lato mancino, come ricordano le avances per De Cuyper dello scorso mese.

Come noto, il laterale sinistro è alla fine approdato al Brighton, portando la Roma a valutare altri scenari e monitorare ulteriori occasioni di calciomercato per garantire almeno una coppia fissa in quella zona di campo. Più nello specifico, un profilo accostato con una certa insistenza anche in passato è stato quello di Tagliafico, tra gli svincolati di lusso di questa parentesi di calciomercato dopo aver terminato il suo contratto col Lione.

L’esperto e qualitativo Campione del Mondo, connazionale di Dybala e Paredes, sta rappresentando un’opportunità anche per altre squadre, come ricordano le penne di Marca, riferendosi agli interessi provenienti da West Ham, Everton e Siviglia. Sebbene non si registrino ancora delle novità vicine all’ufficialità, la Roma viene definita come la squadra maggiormente lanciata sul giocatore, con gli addetti ai lavori di Trigoria vantanti una vera e propria pole position rispetto alle altre pretendenti.

Le due squadre inglesi, la cui ingerenza potrebbe essere tutt’altro che banale, hanno intanto già avuto dei contatti col calciatore. Seguiranno aggiornamenti.