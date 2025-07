Vlahovic al Milan: guerra Inter-Juventus e godimento Max

E’ sempre il centravanti serbo la figura attorno alla quale ruota pressoché l’intero mercato bianconero. E lo sarà ancora per un po’.

Il mercato della Juventus ha segnato il suo primo punto a favore. Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, ex Lille, è il primo reale rinforzo per Igor Tudor in vista della prossima stagione.

Ne arriveranno sicuramente altri di volti nuovi alla Continassa ma prima occorrerà ‘sistemare’ adeguatamente alcune figure in uscita. Giocatori dal valore economico comunque importante e decisamente ‘pesanti dal punto di vista degli ingaggi percepiti.

Il vero mercato della Juventus potrà essere attuato soltanto quando vi saranno state queste dismissioni. E la prima, e decisamente la più complicata non può che riguardare Dusan Vlahovic.

Giovanni Albanese ha fatto il punto sulla complessa situazione del centravanti serbo ipotizzando possibili scenari. Da capire quali saranno i tempi di questi possibili scenari e come si prepara la Juventus ad affrontarli.

Vlahovic, davvero lo aspetta Allegri?

Giovanni Albanese ha subito fatto intendere quanto sia delicata la questione Dusan Vlahovic mettendo in evidenza come il classe 2000 della Juventus abbia fin qui rifiutato le varie proposte ricevute, dall’Arabia Saudita alla Turchia.

Offerte importanti ma il bomber bianconero ha ide precise. Non ama la Premier League e preferirebbe rimanere in Italia. Ipotesi Inter? A riguardo Giovanni Albanese la pensa così:

“L’Inter sta lavorando sotto traccia per Dusan Vlahovic e probabilmente la convinzione del calciatore di puntare i piedi ed arrivare a scadenza del contratto con la Juventus per liberarsi a zero può maturare anche da questa ipotesi che è concreta cioè potersi spostare all’Inter a parametro zero”.

Vi è poi anche la strada che porta al di là del Naviglio, sponda Milan: ““Il Milan, ad oggi, non ha una potenza economica che gli consentirebbe di aprire una trattativa con la Juventus. La strategia del Milan è attendista, ad agosto il Milan potrebbe venire allo scoperto al massimo con la proposta di pagare metà stipendio di Dusan Vlahovic partendo dalla base, ovvero 4 massimo 5 milioni per avere il giocatore”.

Si tratterebbe, però, di un grande colpo per Max Allegri. Un po’ della sua ex Juve nel suo nuovo Milan.