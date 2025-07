Accordo totale tra Svilar e la Roma: tutte le cifre del nuovo contratto

Calciomercato Roma, accordo totale con Svilar. C’è la data della firma sul nuovo contratto e i dettagli dell’operazione. Il portiere rimane a Trigoria

Telenovela finita, e i tifosi della Roma possono tirare un sospiro di sollievo. Sì, perché c’è stato un momento nel quale un addio sembrava potesse essere vicino. E invece, stando alle informazioni di Gianluca Di Marzio, non sarà così.

Una firma che dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì. Un “colpaccio” vero e proprio della Roma che in questo modo blinda i pali per i prossimi cinque anni, almeno. Parliamo infatti di Mile Svilar, che ha trovato un accordo con la società giallorossa per mettere nero su bianco.

Rinnovo Svilar: ecco i dettagli dell’accordo

Alla fine la Roma si è adeguata a quelle che sono state sempre le richieste di Svilar. E oggettivamente, vedendo le qualità dell’estremo difensore giallorosso, ha fatto bene. Quattro milioni di euro per i prossimi cinque anni. Questo il contratto che firmerà l’estremo difensore che la scorsa stagione ha portato in dote tantissimi punti con le sue parate. E in questo modo, la Roma, rispedisce al mittente tutti gli assalti che ci sarebbero potuti essere nel corso delle prossime settimane.

Anche perché si è parlato di alcune squadre pronte a bussare a Trigoria per accaparrarsi il giocatore. Dal Bayern Monaco al Manchester City e finendo pure al Manchester United. Senza dimenticare che ad un certo punto, vista quella che sembrava una partenza scontata di Maignan, si è parlato pure del Milan. Ma Svilar non si muoverà da Trigoria. Accordo trovato e firma. Venti milioni per cinque anni. Giusto così.