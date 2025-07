Addio Roma e Inter avvisata: vuole solo i bianconeri

Addio Roma e Inter avvisata, ha detto di no a tutte le offerte e sta facendo pressione sul Presidente: firma bianconera a tutti i costi.

Tanti aspetti restano al vaglio delle attenzioni degli addetti ai lavori di Trigoria in questa fase di calciomercato iniziale ma già molto vivida. Gli scenari fin qui emersi lasciano intendere come Massara e colleghi siano al lavoro per apportare tempestive e ponderate modifiche alla Roma in vista del progetto da poco avviato con Gian Piero Gasperini, destinato a passare per un insieme di scelte sia in entrata che in uscita.

L’attenzione, come noto, è attualmente rivolta, infatti, non solo a quell’insieme di addii da concretizzare per motivi finanziari e che ha fin qui visto la Roma operare soprattutto sul fronte di quegli elementi al margine del progetto e non considerabili utili all’interno delle idee di Gasperini. Il tutto, però, senza dimenticare la ben più evidente necessità di apportare modifiche numeriche e qualitative alla rosa, soprattutto in alcuni reparti. Un nome come quello di Wesley rimbalza con sempre più insistenza, in vista delle modifiche previste sulla fascia destra giallorossa, cui bisognerà aggiungere quel corpo di modifiche che attende anche la zona centrale di campo.

Kokcu ha scelto il Besiktas, Roma e Inter già avvisate: le ultime dalla Turchia

Più nello specifico, da questo punto di vista, i nomi emersi sono ben più eterogenei, rimandando ad avances europee ma non solo. Le ultime ore, con un richiamo anche all’Inter, hanno fatto parlare anche di un profilo come Rios del Palmeiras, graditissimo a Gasperini ma attenzionato con veemenza anche in quel di Appiano Gentile.

Un’altra possibile soluzione, da qualche settimana a questa parte, pareva poter essere anche quella di Kokcu, ex centrocampista del Feyenoord, non nuovo ad inserimenti nei richiami dell’etere giallorosso, dove era stato seguito soprattutto durante la sua esperienza olandese. Reduce da due anni al Benfica, il suo periodo in Portogallo parrebbe, ora, prossimo alla conclusione, con tanti interessi provenienti anche da top club campionati europei.

In Italia, il qualitativo centrocampista, dotato di un’ottima visione di gioco, piace a Roma ed Inter, le cui speranze di arrivare ad un suo ingaggio potrebbero, però, ora totalmente sfumare. Stando a quanto riferisce il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, infatti, Kokcu avrebbe decido di sposare la causa Besiktas, mettendo pressione al Presidente del Benfica affinchè accetti l’offerta bianconera.

La ferma intenzione del giocatore si sta riflettendo anche nella sua decisione di declinare tutte le altre avances fin qui ricevute, dicendo di no alle numerose offerte