Annuncio UFFICIALE di Svilar: tifosi della Roma in visibilio

Il post pubblicato da Mile Svilar non è affatto passato inosservato e sta facendo letteralmente il giro del web

La giornata di oggi è stata scandita dall’accelerata decisiva impressa alle trattative per il rinnovo di Mile Svilar. L’estremo difensore della Roma ha di fatto raggiunto l’accordo definitivo con i giallorossi sulla base di un contratto quinquennale in virtù del quale percepirà quattro milioni di euro a stagione.

Scandita ormai da settimane, la pista è divenuta letteralmente bollente nelle ultime ore. Dal canto suo, il portiere della Roma aveva già caldeggiato la sua scelta dalla quale non è più tornata indietro. Dopo l’intesa in merito alla parte fissa, la strada è stata assolutamente in discesa benché si siano resi ulteriori contatti per fissare tutti i termini di un accordo mai in discussione ormai da settimane.

A suggellare i segnali di chiusura fatti percepire in maniera perentoria è stato lo stesso Svilar che con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, impreziosito da diverse foto che lo ritraggono a presidio della porta della Roma, ha commentato: “Emozioni uniche, solo i Romanisti capiscono. Forza Roma”.

Calciomercato Roma, Svilar e il messaggio social: reazioni immediate

Immancabili i tanti commenti lusinghieri che ha calamitato il posto del portiere della Roma al quale si sono subito accodati i messaggi dei suoi compagni di squadra. A cominciare da capitan Lorenzo Pellegrini che ha rivolto un grande attestato di stima a Svilar definendolo: “Il più forte di tutti, te l’ho detto oggi”. A stretto giro di posta è poi arrivata la risposta del portiere: “Il mio capitano”.

Si conclude nel migliore dei modi una trattativa lunga e complessa che, però, non è stata quasi mai sul punto di saltare. Del resto sia la Roma che Svilar hanno sempre avuto le idee molto chiare. Come in ogni trattativa, sono stati toccati tutti i punti contrattuali anche se non è mai venuta meno la reciproca volontà di continuare insieme il rapporto. Le sirene provenienti da Milano e dalle altre big europee sono ormai un ricordo sbiadito: il futuro di Svilar sarà giallorosso.

Manca ormai soltanto il canonico comunicato di rito: questa sera, intanto, è arrivato l’annuncio ‘ufficioso’ del numero uno della Roma. Staremo a vedere quali saranno poi le prossime mosse in entrata da parte di Massara che, nel frattempo, sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di occasioni importanti.