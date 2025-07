Calciomercato Roma, affare da 7 milioni: firma di nuovo con Massara

Calciomercato Roma, Massara è alla ricerca di un altro elemento offensivo e valuta un profilo che ha visto da vicino. Affare da 7 milioni di euro

La Roma ha voglia di chiudere presto – prima dell’inizio della preparazione il prossimo 13 luglio – alcuni colpi di mercato. Massara lavora in maniera costante alla questione sperando di trovare la quadra su alcuni elementi che farebbero davvero comodo a Gian Piero Gasperini.

Servono un attaccante, un esterno a destra, uno a sinistra se andasse via Angelino e anche un difensore centrale. Ma secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore dell’Atalanta avrebbe chiesto al diesse anche un trequartista. E il nome c’è già, un profilo che Massara conosce bene.

Calciomercato Roma, piace Ibrahim Salah

Parliamo di Ibrahim Salah, 23 anni, marocchino del Rennes che ha chiuso la stagione al Brest. Affare tra i 5 e i 7 milioni di euro spiega il giornale in edicola questa mattina. Un affare che insomma, la Roma, potrebbe chiudere molto presto.

La scorsa stagione il giocatore ha chiuso l’annata al Brest, dopo aver avuto dei dissidi con il tecnico dei rossoneri di Francia. Si è fatto male al metatarso, si è operato, ed è tornato a disposizione solamente a poche giornate dal termine, quando era tutto finito.

Ventuno presenze, due gol e un assist l’anno scorso – anche per via dello stop fisico – è evidente che sia un profilo del quale Massara si fida, altrimenti non lo avrebbe cercato. Insomma, un altro nome da inserire nella lista di tutti i giocatori che fino al momento sono stati accostati alla Roma e che potrebbero vedere le luci di Trigoria nel corso delle prossime settimane.

Si capirà nelle prossime ore se questa situazione potrebbe prendere la piega giusta oppure rimarrà solamente un’indiscrezione di mercato, di certo in queste ore il compito di Massara è bello importante ed è anche bello tosto: riuscire a dare una parvenza di rosa pronta entro lunedì, con i problemi che ci sono stati nel corso del mese di giugno, quando tutti erano in attesa di capire la decisione della Uefa sul FPF, non è stato semplice.