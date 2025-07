Calciomercato Roma, Inter superata: accordo a 30 milioni

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara è al lavoro. Intende portare al più presto alla corte di Gian Piero Gasperini il primo grande colpo di mercato.

Il Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti sta entrando nella sua fase decisiva. Esattamente come il calciomercato. Gli occhi di tanti addetti ai lavori, dai tecnici ai direttori sportivi sono rivolti oltre oceano per scovare qualche buon affare.

Come in ogni torneo che si rispetti c’è sempre chi ha risposto alle attese nella maniera migliore, chi ha decisamente deluso e chi ha confermato qualità importanti già intraviste in altri momenti della stagione.

La Roma, con il suo direttore sportivo Frederic Massara, sta battendo il mercato alla ricerca dei profili ideali per il sistema di gioco che ha in mente Gian Piero Gasperini. Ed anche la società giallorossa sta gettando lo sguardo al di là dell’Atlantico, in zona Mondiale per Club.

E chissà che il nuovo direttore sportivo giallorosso non abbia scovato qualcosa a quelle latitudini.

Massara supera Marotta, affare davvero concluso?

Le indiscrezioni di mercato viaggiano velocemente da un continente all’altro ed in un attimo accendono la fantasia dei tifosi.

Come la notizia che ci arriva dalla radio colombiana VBarCaracol che sul suo profilo X scrive: “Richard Rios giocherà in Italia! La Roma ha chiuso un accordo completo con il Palmeiras per 30 milioni di euro per il colombiano”, specificando che il contratto che legherebbe il centrocampista alla Roma sarebbe “a lungo termine“.

Il classe 2000 del Palmeiras ha sfruttato al meglio la vetrina mondiale. Sul centrocampista della nazionale colombiana si erano posati gli occhi anche dell‘Inter di Beppe Marotta alla ricerca di un profilo di spicco per la zona mediana nel caso di partenza di addio di Calhanoglu.

La fonte colombiana non usa condizionali e pertanto l’affare tra Roma e Palmeiras è considerato chiuso, almeno in America. Una mediana con Richard Rios, accanto a Manu Koné, farebbe felice anche l’esigente Gian Piero Gasperini. Si attendo eventuali ulteriori conferme.