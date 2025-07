Dybala lascia la Roma con Paredes: data già annunciata

Calciomercato Roma, clamoroso annuncio Dybala: lascia i giallorossi insieme a Paredes. Data già svelata, ecco gli ultimi aggiornamenti.

In una fase delicata quanto importante come quella attualmente vissuta dalla Roma, sono tanti i nomi in grado di generare una certa attesa e attenzione, alla luce delle modifiche preventivabili in quel di Trigoria in vista del neonato progetto Gasperini.

Quest’ultimo, per ora, è stato costruito su un sostrato che fa registrare modifiche importanti all’interno della società, come ben ricorda la presenza di Massara e il precedente addio di Ghisolfi, circoscrivibili in un più ampio discorso di dinamiche endogene di grandi novità rispetto al passato.

Senza trascurare un corpo di operazioni in uscita da portare a termine, indubbiamente le attenzioni andranno ora rivolte anche alle esigenze di rinforzare la squadra, attraverso interventi ben mirati, soprattutto in alcune zone di campo. Lo ricordano le avances, ben concrete, per Wesley, oltre che ai diversi interessi nati per profili che possano eventualmente corroborare la mediana, da Kokcu a Rios, giusto per citarne alcuni.

Addio Roma, Dybala e Paredes giocheranno al Boca nel 2026: l’annuncio dall’Argentina

Al contempo, però, non restano in secondo piano anche altri scenari di calciomercato che, già in passato avevano mantenuto alta l’attenzione dei tifosi e degli stessi addetti ai lavori. Tra questi, ovviamente, anche Leandro Paredes, la cui posizione era stata complicata dalla presenza di una clausola rescissoria da 3.5 milioni di euro, valevole fino allo scorso 30 giugno e, alla fine, non esercitata dal Boca Juniors.

Il club argentino, ad ogni modo, resta sulle tracce del giocatore e all’interno di una dinamica che pare destinarlo ad un ritorno a casa quanto prima, anche alla luce di segnali, indizi e dichiarazioni che avevano fatto intendere come questo scenario fosse cosa gradita ad entrambe le parti in causa. A tal proposito, però, non va trascurato quanto annunciato a Mundo Boca Radio e riportato prontamente dal giornalista Luis Fregossi, circa un doppio addio argentino in casa Roma.

Oltre a Paredes, infatti, anche Dybala potrebbe approdare al Boca Juniors, con una data che parrebbe, di fatto, essere già chiara nella mente degli addetti ai lavori. “Per la Copa Libertadores 2026 Paulo Dybala e Leandro Paredes giocheranno nel Boca Juniors. Non so se a gennaio o a metà anno, ma posso dire che Dybala avrà la casacca del Boca il prossimo anno“.