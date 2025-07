Firma giallorossa da 30 milioni: ha stregato Milan e Juventus

Calciomercato Roma, mister 30 milioni ha stregato mezza Europa: firma giallorossa a centrocampo.

I ruoli monitorati per apportare modifiche alla rosa da consegnare a Gasperini in vista della veniente stagione restano numerosi, come ben restituisce quell’insieme di nomi fin qui accostato alla Roma. Con l’annuncio del nuovo tecnico, ufficialmente, è stata tracciata la partenza di un nuovo progetto, che dovrà seguire i dettami di sostenibilità e pazienza, ma anche basarsi sul rispetto delle visioni e delle idee dell’ex tecnico dell’Atalanta.

I giallorossi, dal proprio canto, partono da una buona base, rappresentata dall’organico con il quale Claudio Ranieri, dallo scorso novembre in poi, era riuscito quasi a centrare il sogno Champions, distinguendosi per una cavalcata che, oltre ad avere nel testaccino suo fautore principale, non può essere sconnessa anche dal valore di molti elementi con i quali Gasperini si troverà molto presto a lavorare.

Fondamentale, giunti a questo punto, preservare l’ossatura, implementandola altresì in modo mirato e funzionale, proprio come Massara e colleghi parrebbero star facendo in questa fase.

Calciomercato Roma, concorrenza agguerrita per El Aynaoui: ci sono anche Milan e Juventus

Nomi come quelli di Wesley e Rios, rispettivamente del Flamengo e Palmeiras, ben lasciano intendere come a Trigoria si voglia assicurare qualità e dinamismo a Gasperini, con l’esterno destro pronto a rappresentare uno dei punti di forza del noto modus operandi del tecnico, e il centrocampista, accostato anche all’Inter, in grado di ricordare per qualità e caratteristiche il ben più noto Ederson.

Senza troppi confronti col passato o costruzioni surrogate, insomma, a Roma bisognerà costruire la squadra maggiormente confacentesi alle caratteristiche del tecnico, che in questa fase parrebbe aver portato la società a valutare una fitta rete di nomi soprattutto nella regione centrale di campo.

Oltre ai due già nominati e a quel Ferguson del Brighton che potrebbe tornare comodo in attacco soprattutto per la possibilità di approdare in prestito, va segnalata anche la situazione in casa Lens. Uno dei nomi delle ultime ore, infatti, è stato quello di Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001, valutato dai giallorossi d’oltralpe circa 30 milioni di euro. Con possibili contatti nei prossimi giorni e una prima offerta da parte della Roma assestantesi sui 20 milioni, la trattativa non si preannuncia semplice, anche alla luce degli aggiornamenti provenienti dalla Francia.

Nello specifico, come riferisce il giornalista di Footmercato, Hanif Ben Berkane, sul marocchino, con cittadinanza francese, ci sarebbero anche altre squadre, tra cui il Sunderland di Ghisolfi e le tutt’altro che trascurabili presenze di Milan e Juventus.