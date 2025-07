Il capitano lascia la Roma: offerta choc dall’Arabia Saudita

Il mercato con le sue illusioni, i suoi sogni e le sue immancabili delusioni. Anche in casa Roma si rischia di perdere un pezzo di cuore giallorosso.

Per i tifosi è il momento più atteso poiché dove si può sognare liberamente e senza vicoli di spesa. Per il popolo del calcio, almeno durante le sessioni di mercato, il Financial Fair Play è un concetto sconosciuto.

Si gioca con le figurine. Via i giocatori che non convincono, dentro i campioni che si ammirano ma che vestono altre casacche. La sessione estiva, così lunga e nel pieno periodo delle vacanze, lascia libero sfogo alla fantasia ed ai progetti tecnici più arditi.

Può accadere, però, che la realtà possa presentare aspetti non previsti e non graditi. Giocatori ritenuti intoccabili, soprattutto per i tifosi, possono entrare nel circolo del mercato ed improvvisamente lasciare la squadra di appartenenza.

Può capitare e può far male.

Ancora una volta scende in campo l’Arabia Saudita

Da qualche anno è il nuovo che avanza nel calcio mondiale. I petrodollari provenienti dall’Arabia Saudita hanno provocato uno tsunami inimmaginabile nel mercato dei calciatori e… delle calciatrici.

Perché l’Arabia Saudita sta buttando il suo sguardo anche sul calcio femminile. Ed il pericolo arabo può toccare ben presto la Roma Femminile. Secondo quanto riferito da Rai Sport, è stata infatti recapitata l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita alla campionessa giallorossa, Manuela Giugliano, prima calciatrice ad essere candidata alla vittoria del Pallone d’Oro.

La centrocampista della Roma è vincolata alla società giallorossa fino al 2028 ma le offerte arabe hanno la caratteristica di inserire nelle proposte di contratto ingaggi inimmaginabili ed impareggiabili. Per Manuela Giugliano si parla di un’offerta che andrebbe a sfiorare il milione di euro annuo!

Ma non si vive di solo denaro e lo sa bene anche la campionessa della Roma che infatti nutre parecchi dubbi a riguardo. Il calcio ha un ruolo importante nella sua vita ma non è tutta la sua vita. Nel suo futuro, a breve, vi potrebbe essere un altro sogno da realizzare, la maternità e questo potrebbe portare a scelte ben diverse dall’approdo in Arabia Saudita.

Per il momento la Roma continua a godersi il suo capitano fino a quando Manuela Giugliano vorrà.