Kean al posto di Osimhen: addio Juve e firma choc

Il mercato si infiamma e quando il mercato si infiamma vuol dire che stanno entrando in campo i pezzi da novanta: gli attaccanti.

Il mercato procede sempre per gradi. All’inizio è sempre il momento degli allenatori e delle panchine che cercano la loro migliore soluzione. Poi ci si sposta verso le difese con i portieri e difensori che riempiono le prime pagine dei media.

Nel momento in cui si entra nel vivo del calciomercato sono i centrocampisti di qualità e soprattutto gli attaccanti, a prendersi tutta la scena. Siamo a luglio, c’è già chi è in campo per il canonico ritiro e chi cerca impazientemente di trovare un grande attaccante.

Come la Juventus di Igor Tudor alla quale l’acquisto di Jonathan David parrebbe non bastare. I desiderata del tecnico croato e del direttore generale bianconero, Damien Comolli, puntano all’obiettivo massimo, Victor Osimhen, ma è un obiettivo condiviso con altri.

Il ballo delle punte che rischia di beffare la Juventus

I grandi attaccanti sono sempre circondati dalle attenzioni dei grandi club e Victor Osimhen non fa eccezione.

Marco Conterio ci racconta di un Galatasaray scatenato sul mercato. Il club campione di Turchia sta puntando forte su Victor Osimhen ma trattare con il Napoli di Aurelio De Laurentiis non è semplice per nessuno.

Per tale motivo il club turco ha preparato la strada a possibili alternative al fuoriclasse nigeriano. La prima porta a Firenze, a Moise Kean. L’attaccante classe 2000, ex Juve, ha una clausola rescissoria pari a 52 milioni di euro che il Galatasaray sarebbe disposto a pagare.

Altra alternativa porta al PSG e a quel Kolo Muani proposto anche ai campioni di Turchia che la Juventus, invece, vorrebbe ancora in prestito per un anno. Il Galatasaray avanza come un carro armato sul terreno del calciomercato puntando tutti gli obiettivi della Vecchia Signora.

Il Galatasaray ha le casse piene e pronte ad investire pesantemente sul mercato. Al contrario la Juventus ha ancora la zavorra, tecnica ed economica, chiamata Dusan Vlahovic. Si prospetta, pertanto, un altro mercato bianconero marchiato a fuoco dal classe 2000 serbo.