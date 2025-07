Lascia la Lazio e sceglie la Roma: ha firmato un triennale

L’intesa è stata raggiunta con tanto di nero su bianco: che colpaccio per i giallorossi, le ultimissime

Il mercato della Roma è entrato definitivamente nel vivo. Dopo le settimane trascorse a chiudere le cessioni cerchiate in rosso fondamentali in ottica plusvalenze, i giallorossi stanno cominciando a mordere il freno con l’intento di regalare a Gasperini i rinforzi promessi.

Le idee, del resto, non sono poche. Oltre all’accelerata convinta per Wesley per il quale, però, sarà necessario capire le prossime mosse del Flamengo, i giallorossi continuano a monitorare con grande attenzione anche l’evolversi dell’affare Rios. Il tutto senza trascurare le grandi manovre per l’attacco, reparto finito da tempo sotto la lente di ingrandimento anche alla luce delle cessioni che stanno profondamente rinnovando il reparto. Giocatori giovani ma dall’impatto concreto già nell’immediato: sembra essere questo il nuovo indirizzo della Roma gasperiniana che intanto ha già messo a segno un ottimo colpo in prospettiva.

Calciomercato Roma, addio Lazio: ha già firmato con i giallorossi

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta Regionale’, i giallorossi si sono infatti assicurati le prestazioni di Federico Martellucci. Il classe 2009, autentico trascinatore della Lazio nelle ultime stagioni, è un numero dieci polivalente che grazie a dribbling e a giocate di qualità è riuscito a ritagliarsi un ruolo da autentico protagonista nello scacchiere biancoceleste.

Per certi aspetti inattesa almeno nei modi con cui è maturata, la separazione di Martellucci sarebbe stata accolta con dispiacere dallo staff tecnico della Roma. Il gioiellino ha dunque scelto con convinzione il progetto messo sul piatto dai giallorossi abili a battere la concorrenza e a ritagliarsi gli spazi di manovra utili a trovare l’accordo con il ragazzo. A tal proposito, nelle scorse ore il tuttocampista ha apposto la sua firma su un contratto triennale dopo aver visitato Trigoria. Prosegue quindi la campagna di rafforzamento del settore giovanile della Roma: la firma di Martellucci è già realtà.