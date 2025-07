Offerta monstre e addio Roma: firma col Napoli

Calciomercato Roma, ribaltone immediato e offerta clamorosa da Napoli: i giallorossi sono già un ricordo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Con un insieme di aspetti e questioni al vaglio delle attenzioni da parte di Massara e degli altri addetti ai lavori, in quel di Trigoria si intensificano le dinamiche di un calciomercato che non poche novità potrebbe prossimamente assicurare in casa Roma.

Come sta capitando anche presso anche altre realtà, infatti, la squadra giallorossa è alle prese con la necessità di catalizzare nel migliore dei modi il neonato progetto con Gasperini, ancora agli albori e il cui successo passerà anche dalla capacità di Ranieri e adepti nel soddisfare le esigenze dell’ex Atalanta.

Presto giustificati, dunque, gli intensi e reiterati interessi nati in questa fase per un insieme di giocatori che importanti qualità e caratteristiche potrebbero assicurare alla rosa giallorossa, implementandola numericamente e con qualità ancora mancanti all’interno della struttura principale della squadra.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare delle uscite e della sostenibilità di un progetto che, soprattutto con un allenatore come Gasperini, dovrà distinguersi anche per la capacità di pazientare e attendere la crescita di elementi ancora non del tutto maturati.

Calciomercato Roma, offerta monstre e addio: il Napoli fa sul serio per Arena

Fondamentale, dunque, la coesistenza tra giocatori pronti ed elementi da plasmare sotto l’egida del tecnico, come tante volte da lui stesso compiuto a Bergamo, all’interno di quel modello Atalanta che, oltre a Percassi, ha avuto proprio in Gasperini uno dei marchi di fabbrica principali ed iconici. Proprio a questo proposito, dunque, non meraviglieranno certamente gli interessi maturati dalla Roma in questa fase anche per giovani nomi, volti ad assicurare alla società talenti da far crescere e sbocciare nel tempo.

Tra i vari, uno dei più caldi e in grado di suscitare le attenzioni di questa fase, è stato quello di Antonio Arena, classe 2009 del Pescara, con la cui casacca vanta un goal nelle quattro gare disputate nella Regular Season del Girone C di Serie C, accompagnate dai ventinove minuti nella finale di ritorno dei playoff.

I numeri parlano di 3 goal nell’ultimo Campionato Primavera 2, dove ha totalizzato 14 presenze: le qualità fin qui emerse, unitamente alle statistiche, parlano di un potenziale grande giocatore, che non casualmente ha attirato gli interessi di top club come la stessa Roma e di un Napoli affacciatosi con sempre più insistenza in questi ultimi giorni.

Nello specifico, stando a quanto riferisce Tuttomercatoweb, il club di De Laurentiiis sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra quasi monstre, se commisurata all’età di Arena: per superare la concorrenza e assicurarlo alla Primavera azzurra, da Napoli potrebbe, infatti, arrivare un‘offerta rasentante i due milioni di euro, tra parte fissa e bonus.