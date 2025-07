Rilancio bomba della Juventus: arriva con lo scambio

I bianconeri sono pronti a far saltare il banco con un’offerta importante sul piatto: la mossa di Comolli brucia i tempi

Dopo aver ufficializzato l’innesto a parametro zero di Jonathan David, per il quale sono stati comunque sborsati 12,5 milioni di oneri accessori, la Juventus vuole ritagliarsi ulteriori spazi di manovra. Il divario rispetto alle big mostrato anche al Mondiale per Club appare ancora piuttosto evidente; ecco perché la ‘Vecchia Signora’ sta spingendo per consegnare a Tudor una squadra ritoccata con innesti importanti in grado di garantire un salto di qualità concreto.

Come spesso è accaduto nelle ultime sessioni di calciomercato, saranno anche e soprattutto le cessioni ad indirizzare le mosse dell’area tecnica bianconera in una direzione ben precisa. A tal proposito, uno dei reparti finito con più costanza sotto la lente di ingrandimento è quel centrocampo che, eccezion fatta per l’apporto di Khephren Thuram, ha incredibilmente deluso le attese nella scorsa stagione. In un mosaico ancora tutto da costruire, però, occhio anche agli scenari riguardanti le corsie esterne.

Calciomercato Juventus, Comolli trova la chiave: scambio a sorpresa

A tal proposito, Comolli sta continuando a lavorare su due piste tra loro inestricabilmente intrecciate. Pur provando a trovare la quadra definitiva con Sancho, per suggellare la quale saranno comunque necessari ulteriori sforzi da ambo le parti, la Juventus non ha infatti smesso di battere anche la pista che porta Francisco Conceicao.

Nota positiva della scorsa stagione, l’esterno offensivo lusitano vorrebbe prolungare la sua esperienza all’ombra della Mole. Fino a questo momento, però, il Porto ha rispedito al mittente le varie proposte messe sul piatto dalla Juventus con cui i bianconeri hanno chiesto un’estensione del prestito fino al termine della prossima stagione. Due di picche che però non avrebbe frenato la volontà di ‘Madama’ di trovare un altro tipo di accordo con i Dragoes.

Stando a quanto riferito da Giovanni Albanese, Comolli sarebbe pronto a riannodare i fili del discorso (mai interrotto) con il Porto per Conceiçao provando ad inserire una contropartita tecnica per ridurre l’esborso cash. Un tentativo – tutt’altro che aleatorio – con il quale la Juventus vuole dare un segnale importante non solo alla compagine lusitana ma anche allo stesso Sancho, con il quale le trattative proseguono. In un senso o nell’altro, dunque, i prossimi giorni risulteranno assolutamente decisive sul fronte Conceicao anche perché dal 15 luglio in poi la clausola che lega il figlio d’arte al Porto dovrebbe salire a 45 milioni di euro, cifra che la Juve non ha alcuna intenzione di sborsare.