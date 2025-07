Rinascita a Roma con Gasperini: il bomber dei record arriva così

Calciomercato Roma, il sogno di fine estate per i giallorossi. Un colpo clamoroso. Piace a Gasperini che lo conosce molto bene. La situazione

Il sogno di fine estate, quello che fa chiudere il botto. La classica ciliegina sulla torta, se così la possiamo chiamare. E che ciliegina sarebbe. Un colpo grosso, da tenere in caldo fino agli ultimi giorni di mercato. Quando chi avrà bisogno di un attaccante – e tutti sempre hanno bisogno di un attaccante – busserà alla porta.

E tra le squadre che potrebbero bussare a quella porta – anche per via di un certo Gasperini in panchina – ci sarebbe anche la Roma. Almeno stando alle informazioni che Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, ha messo nero su bianco in una intervista che lo stesso ha rilasciato tipsbladet.dk. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Calciomercato Roma, Hojlund idea dell’ultim’ora

Parliamo di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, che Gasp ha allenato all’Atalanta (andato via con una plusvalenza clamorosa, da record per la Dea) prima che lo stesso prendesse la via della Premier League. Di Marzio sottolinea come sullo stesso attaccante danese ci sia il Milan “ma in questo momento hanno altri argomenti a cui pensare”.

E poi: “Verso la fine della finestra di mercato, tutti i top club in Italia che hanno ancora bisogno di un attaccante si avvicineranno a lui e probabilmente la Roma scenderà in campo perché a Gasperini piace molto“. Una soluzione last-minute, in poche parole, ma con una sola formula possibile: quella del prestito ha confermato il giornalista.

E quindi bisogna capire se i Red Devils, intanto, hanno voglia e necessità di cedere in questo modo il proprio attaccante e poi c’è da capire, pure – e non ci sembra una cosa di poco conto – se in quei giorni di mercato, gli ultimi, Hojlund sarà ancora un tesserato dello United. Tanti dilemmi, tanti intrecci, ma la Roma a quanto pare ci potrebbe pensare davvero. E chissà che il colpo non possa andare a buon fine.