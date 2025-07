Trenta milioni e addio Roma: offerta choc di Ghisolfi

Calciomercato Roma, se la pista sembrava essere già complicata adesso diventa quasi impossibile. Offerta choc di Ghisolfi. Addio giallorossi

Si parla di un’attaccante. Almeno uno dovrebbe arrivare a Trigoria. Forse due qualora dovesse uscire Shomurodov e sappiamo benissimo come l’attaccante uzbeko sia sul punto di partenza.

E di nomi ne stanno circolando parecchi dalle parti del centro sportivo della Roma, con Massara che, in sintonia con Gasperini, sta cercando in qualche modo di andare proprio alle esigenze del nuovo allenatore giallorosso. Che ha in mente un certo tipo di squadra e che ha bisogno, ovviamente, di gente che si possa adattare a quelle che sono le sue idee di gioco. Detto questo qui parliamo solamente dell’attaccante: e non di Krstovic e nemmeno di Scamacca, ma di un altro che nel corso delle ultime settimane è stato accostato alla Roma. Anche se, adesso, un’offerta clamorosa lo potrebbe allontanare sensibilmente come possibile obiettivo dei giallorossi.

Calciomercato Roma, il Sunderland forte su Garcia: ecco l’offerta

Il profilo è quello di Gonzalo Garcia, centravanti del Real Madrid, esploso nel Mondiale per Club che i madrileni stanno giocando negli Stati Uniti. Un giocatore importante, un vero e proprio rapace dentro l’area di rigore, uno di quelli che con un solo pallone toccato può decidere un match. Proprio così è successo, ad esempio, contro la Juventus, rispedita a casa da una zuccata del giovane bomber.

La Roma a quanto pare, o almeno stando alle notizie che sono venute fuori nel corso delle ultime settimane, un pensiero ce lo avrebbe fatto, ma secondo quelle che sono state le informazioni riportate da fichajes.net, il Sunderland di Ghisolfi, ufficialmente nuovo direttore sportivo della società inglese da pochi giorni, avrebbe deciso di alzare la posta in gioco: avrebbe recapitato un’offerta da 30 milioni di euro per il giocatore più il 25% di una futura rivendita. Insomma, una cifra importante per un ragazzo che fino al momento – oltre che a questo Mondiale – ha giocato con la seconda squadra delle Merengues e che potrebbe anche spingere il Madrid a lasciarlo partire.

Per la Roma quindi, quella che sembrava un’idea difficile sin dal primo momento, tale dovrebbe rimanere. Ma a quanto pare le idee di Massara sono altre da un po’ di tempo.