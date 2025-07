Un gigante per Gasperini: Milan già avvisato

Calciomercato Roma, ecco il gigante per Gian Piero Gasperini: il Milan di Allegri è stato già avvisato.

Le qualità con le quali modificare e apportare migliorie alla nascente squadra di Gasperini sono facilmente intuibili, non solo alla luce del gioco espresso negli anni dall’ex Atalanta in quel di Bergamo, ma anche per i nomi fin qui emersi e che ben lasciano intendere quale sia la strada tracciata da Massara e colleghi.

In quel di Trigoria, si è quotidianamente al lavoro per migliorare il sostrato attualmente alla base del nuovo progetto tecnico, che non potrà prescindere da una rivalutazione di molti reparti di campo. Lo ricordano i nomi fin qui emersi, con un’attenzione più che importante nei confronti di Wesley del Flamengo, caldeggiato da Gasperini e rappresentante un profilo più che funzionale e coerente con la ricerca di qualità e atletismo sulla fascia destra.

Il tutto, poi, senza dimenticare le esigenze di implementare la corsia mancina e, ancor di più, un centrocampo che sta facendo registrare numerose avances, alcune delle quali provenienti sempre dal Brasile. Oltre ad El Aynaoui del Lens, infatti, le ultime ore hanno fatto parlare anche di Rios del Palmeiras, costoso ma graditissimo da un punto di vista tecnico. Ciò, grazie a quel novero di caratteristiche che potrebbero consegnare a Gasperini una sorta di ‘nuovo’ Ederson.

Non mancheranno, poi, nemmeno novità in attacco, dove, oltre a Krstovic del Lecce, una situazione abbastanza calda e in piena valutazione resta quella del possibile prestito di Ferguson dal Brighton. Impossibile, giunti a questo punto, non citare, però, la difesa, con la necessità lapalissiana di implementare il pacchetto a disposizione di Gasperini anche in questa zona.

Calciomercato Roma, Aguerd ha stregato mezza Europa: c’è anche il Milan

Il discorso, oltre ad essere numerico, riguarda anche la tipologia di caratteristiche che la difesa a tre d Gasperini dovrà assumere con Ndicka e Mancini, per ora, inamovibili, ma tutt’altro che sufficienti da soli. Superata una fase in cui pareva quasi scontata una partenza dello stesso Ndicka, il cui futuro andrà comunque attenzionato nelle prossime settimane, anche in questo ruolo restano aperti numerosi dossier sulla scrivania di Massara.

Tra i vari, non va trascurato quello segnalato in queste ore dalle penne di Footmercato, che annoverano anche la Roma nella lista di pretendenti al difensore Nayef Aguerd, reduce dalla stagione in prestito alla Real Sociedad, ma di proprietà del West Ham. Alto un metro e novanta, il marocchino ha attirato attenzioni da diversi campionati europei, con il Sunderland attualmente inserito tra le squadre maggiormente interessate lui.

Oltre a dover fare i conti con la volontà dello stesso West Ham e con una possibile decisione degli Hammers di non rinforzare una diretta concorrente, andranno tenute in considerazione anche le tante altre squadre. Tra queste, la stessa Real Sociedad, che vorrebbe provare a riaverlo tra le sue fila, oltre all’Olympique Marsiglia. Per quanto riguarda la Serie A, la su citata fonte parla esplicitamente anche di interessi da parte della Roma, oltre che di un Milan altresì alle prese con una fase di rifondazione e costruzione targata Tare e Allegri.

Anche questi ultimi, dunque, andranno considerati come possibili personaggi potenzialmente frapponentisi sul cammino di chi, come Massara o le dirigenze delle altre squadre nominate, vorrà provare ad assicurarsi le prestazioni del roccioso difensore marocchino.