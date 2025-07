Calciomercato Roma, goduria Gasperini: tripletta servita

Calciomercato Roma, tripletta servita per i giallorossi: Gasperini li potrebbe tutti avere già nel primo giorno di ritiro oppure nelle ore successive

Una Roma scatenata, pronta a chiudere la tripletta clamorosa. E Gasperini ovviamente gode, perché forse potrebbe avere i volti nuovi richiesti a Massara già nel primo giorno di ritiro. O al massimo nelle ore successive.

Comunque, stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina ormai di dubbi non ce ne dovrebbero proprio essere. Quindi si sta per formare la nuova Roma, quella che deve raggiungere la Champions League, quella che deve cercare in tutti i modi di andare avanti, anche, in quella che sarà l’Europa League del prossimo anno.

Calciomercato Roma, c’è la tripletta

Il primo innesto dovrebbe essere quello del colombiano Rios: cinque anni di contratto a 2,5 milioni di euro a stagione. L’accordo del giocatore dovrebbe arrivare su queste basi e nelle scorse ore Massara ha superato Inter e Porto che erano sulle tracce del centrocampista. E uno.

Il secondo nome assai vicino è quello di Tagliafico. Massara è attratto dalla possibilità di prendere il difensore a parametro zero – si è svincolato dal Lione – e soprattutto dalla possibilità di portare a Gasperini un giocatore che non solo potrebbe coprire il ruolo di centrale nella difesa a tre, ma che all’occorrenza potrebbe anche andare a giocare come esterno sinistro in un ipotetico pacchetto a quattro. E due.

Chiudiamo con Wesley del Flamengo. E per lui ci vuole un poco di pazienza soprattutto per quello che sta succedendo dentro la società che potrebbe essere ribaltata negli uomini nel corso delle prossime settimane. La richiesta è di 30 milioni di euro da parte dei brasiliani e il diesse giallorosso sta lavorando appunto sulla questione anche perché ha già il sì del calciatore. In alternativa ci sono sempre i nomi di Zortea del Cagliari e Pubill dell’Almeria. Insomma, siamo nella fase calda, quella che deciderà la stagione, in pratica.