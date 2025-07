Firma con i nerazzurri: Guardiola rovina la Juventus

Il mercato che si muove a strappi a tutte le latitudini e che è in grado di offrire novità in ogni momento. Per la Juventus solo brutte novità.

Il Mondiale per Club della Juventus è terminato il primo luglio scorso dopo la sconfitta rimediata contro il Real Madrid. La nuova stagione della formazione guidata da Igor Tudor inizierà il prossimo 24 luglio. Con quali novità?

Per il giorno del raduno il tecnico croato spera di avere qualche altra sorpresa oltre a Jonathan David. Ma come spesso accade è sempre il mercato in uscita ad alimentare quello in entrata, ancor più in casa Juventus dove i conti migliorano ma non come si sperava la scorsa estate.

I risultati deficitari hanno infatti influito negativamente sulle case bianconere e per l’ennesima volta la proprietà ha dovuto tappare più di una falla. Il direttore generale Damien Comolli sta provando a chiudere operazioni in uscita, Timothy Weah e provare a chiudere una trattativa per l’esterno d’attacco.

Guardiola inguaia la Juventus per Bobb

Karim-Alyssa Adeyemi, Jadon Sancho o la conferma di Francisco Conceicao? E quale il destino finale di Dusan Vlahovic? Questioni sul tavolo ve ne sono diverse e diverse sono ancora le priorità all’interno della rosa bianconera.

Il reparto d’attacco è quindi la priorità, al momento, per Igor Tudor e la società bianconera continua a monitorare diversi profili, soprattutto in Premier League. Le novità provenienti da oltre Manica però non promettono nulla di buono per la società bianconera.

A rivelarlo è teamtalk.com che ci informa riguardo la decisione di Pep Guardiola di dare il suo o.k. alla cessione di James McAtee, classe 2002, talento inseguito dall’Atalanta, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Decisione che stronca sul nascere qualsiasi velleità della Juventus di provare ad aprire una trattativa per un altro talento dei Cityzens, Oscar Bobb, classe 2003, attaccante della nazionale norvegese.

Pertanto la decisione del tecnico catalano lascia aperta un porta di mercato in direzione di Zingonia, mentre la chiude definitivamente un’altra che avrebbe dovuto portare alla Continassa un attaccante seguito con grande interesse da Damien Comolli.