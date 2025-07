Inter e Roma, adesso é finita: firma giallorossa senza clausola

Calciomercato Roma, scade l’affare con la clausola: Inter avvisata e firma giallorossa. Gli ultimi aggiornamenti.

Tanti aspetti e questioni stanno contraddistinguendo il mondo Roma nel corso di questi giorni e, ancor di più, delle ultime ore. Dopo la quasi snervante attesa che aveva caratterizzato i precedenti mesi rispetto alla scelta dell’allenatore, in quel di Trigoria è stata tracciata una strada che parrebbe essere abbastanza chiara, con Gian Piero Gasperini alla guida tecnica e un organigramma costituito dalle garanti e sagge presenze di Massara e Ranieri.

Compito del primo, con l’avallo e l’aiuto del secondo, sarà quello di assecondare nel migliore dei modi le richieste del nuovo tecnico giallorosso, per il quale la Roma è sulle tracce di diversi elementi, destinati a riformare profondamente la rosa a sua disposizione.

Pur partendo da una base di partenza importante e da preservare, Gasperini ha avanzato delle richieste ben specifiche, che attualmente stanno riguardando alcune regioni di campo. Non è un caso, dunque, che parallelamente alla possibile chiusura di operazioni in uscita, in quel di Trigoria ci si stia muovendo con un certo dinamismo anche sul fronte delle entrate.

Non solo, dunque, la sempre più vicina cessione di Shomurodov o l’ormai delineata trattativa con il Boca Juniors per Paredes: questa fase ha fatto registrare avances e inserimenti anche da altri fronti, come ricorda la pista molto calda per Rios e i non meno veementi interessi per nomi come Wesley e Ferguson del Brighton.

Lucumi e una clausola prossima alla scadenza: Inter e Roma ‘avvisate’ dal Galatasaray

Al netto delle esigenze da affrontare e sistemare in difesa e a centrocampo, però, la Roma è ben consapevole di dover assicurare a Gasperini volti nuovi anche in difesa, dove, ad oggi, l’allenatore può contare unicamente su Mancini e Ndicka come giocatori di ruolo, escludendo Rensch o Celik come possibili profili adattati nel trittico che l’allenatore si appresta a costruire.

Per tale motivo, dunque, non avevano meravigliato le passate notizie relative alla presenza della stessa Roma sul difensore del Bologna, Lucumi, in scadenza contrattuale fra due anni e con una clausola prossima all’esaurimento, dal valore di 28 milioni di euro. Accostato anche ad altri top club italiani tra cui, su tutti, l’Inter, Lucumi è ad oggi ancora a Bologna, con le ultime notizie che lasciano però intendere come il suo futuro possa ben presto andare incontro a cambiamenti.

Nelle prossime ore, la clausola scadrà definitivamente, con il Corriere di Bologna che prevede possibili affondi e trattativa soprattutto da parte di club esteri. Tra questi, il Galatasaray sarebbe quello maggiormente interessato al felsineo, che potrebbe in questo modo, senza il versamento della clausola rescissoria nelle casse rossoblù, lasciare il Bologna e la Serie A.