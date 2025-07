Mister 60 milioni per Gasperini: la Roma paga subito

Mister 60 milioni per la Roma di Gasperini: i Friedkin hanno già dato il via libera, pagano tutto e subito. Le ultime di calciomercato.

Continua la fase di allestimento della Roma di Gasperini in quel di Trigoria, con attenzioni da parte degli addetti ai lavori ben rivolte a quell’insieme di questioni con le quali Massara e colleghi devono fare i conti in questa delicatissima parentesi estiva. Con un calciomercato da poco iniziato ufficialmente, il DS giallorosso sa bene di dover assicurare colpi funzionali e tempestivi al nuovo tecnico, senza mai dimenticare i tanti altri scenari relativi alle uscite da concretizzare per sfoltire la rosa, monetizzando e cancellando dal libro paga profili non più centrali sul piano tecnico.

Lo dimostrano alcune delle recenti trattative, con la soluzione definitiva trovata per Abraham e la sempre più vicina delineazione della cessione di Shomurodov, senza, ovviamente, dimenticare della realizzazione di un affare che era divenuto quasi scontato come quello di Paredes al Boca Juniors. Se tali esempi restituiscono la forte attività della Roma in uscita, non va comunque in alcun modo trascurato il lavoro di Massara e colleghi sul fronte delle entrate, dove, a breve termine, si potrebbero registrare novità di grandissima importanza.

I nomi più caldi, come noto, restano quelli di Rios e Wesley, messi nel mirino direttamente da Gasperini per apportare modifiche, rispettivamente, alla mediana e alla corsia di destra, attraverso caratteristiche e qualità ben specifiche, fatte di tecnica, dinamismo e grandi capacità atletiche. Proprio il centrocampo e le fasce sono alcune delle regioni dove gli addetti ai lavori stanno maggiormente concentrando le proprie attenzioni, senza, però, mettere in secondo piano altre faccende.

Calciomercato Roma, Ferguson in prestito dal Brighton: le ultime

Più nello specifico, anche la regione offensiva sarà oggetto di valutazioni e interventi, volti ad implementare le caratteristiche e le qualità a disposizione di Gasperini, alla ricerca altresì di un vice-Dovbyk. Con il centravanti ucraino destinato alla permanenza e uno Shomurodov, come detto, con le valigie quasi chiuse, un gioco come quello dell’ex Atalanta non potrà prescindere da profondità anche in questo reparto.

A tal proposito, gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano lasciano intendere come la soluzione Ferguson sia attenzionata con sempre maggiore veemenza in questa fase in quel di Trigoria. Arrivato due anni fa circa ad una valutazione di 60 milioni di euro, Ferguson è reduce da un infortunio al crociato a metà stagione del 2024, che ne ha certamente bloccato quell’esplosione che pareva renderlo infermabile fino a qualche tempo fa.

Ricercato in passato anche da Gasperini ai tempi dell’Atalanta, potrebbe approdare adesso alla Roma in prestito, grazie alla disponibilità palesata dal Brighton in tal senso. Secondo l’esperto di calciomercato, nello specifico, con il club inglese disposto ad accettare un trasferimento momentaneo del giocatore, i giallorossi starebbero conducendo la trattativa ora direttamente col calciatore, parallelamente alla ricerca di una giusta soluzione con gli inglesi per delineare le condizioni dell’affare.

Intanto, la Roma si è già detta disposta a corrispondere interamente al giocatore l’ammontare del suo stipendio, senza ausili da parte del club che attualmente ne detiene ancora il cartellino.