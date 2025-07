Roma, affare a sorpresa e giochi chiusi: ecco l’annuncio UFFICIALE

La presa di posizione ufficiale non è tardata ad arrivare e contribuisce a chiudere in maniera definitiva il cerchio: ecco gli ultimi risvolti

Entrata definitivamente nel vivo, la sessione estiva di calciomercato della Roma è pronta a decollare da un momento all’altro. Dopo aver archiviato il tema cessioni con l’addio di Abraham e la definizione della trattativa Shomurodov, l’area tecnica giallorossa ha dirottato le sue attenzioni sul capitolo entrate.

Un tema tutt’altro che banale che, come prevedibile, sta calamitando non poche attenzioni mediatiche. Le tracce di mercato della Roma in questo senso si dirigono in Brasile e più nello specifico in casa Flamengo e Palmeiras, squadre nelle quali militano rispettivamente Wesley e Rios, da tempo nell’agenda di Massara. In un senso o nell’altro si prospettano ore molto intense visto che i capitolini intendono affrettare i tempi provando ad anticipare una concorrenza che per entrambi i calciatori comprende diversi club europei. Il tutto senza trascurare quelle cessioni grazie alle quali la Roma spera di ritagliarsi interessanti spazi di manovra in entrata.

Calciomercato Roma, il ribaltone UFFICIALE riscrive l’affare: ecco tutti i dettagli

In questo senso la giornata odierna ha fatto registrare novità importanti soprattutto sul fronte Anass Salah-Eddine. Dall’Olanda era infatti trapelata l’indiscrezione riguardante l’interessamento concreto del Feyenoord per l’esterno classe 2002 arrivato alla Roma nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato.

Tuttavia, a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato l’agente dell’ex calciatore del Twente, Mo Sinouh, che così ha commentato le voci riguardanti il suo assistito. Di seguito il virgolettato dell’agente di Salah-Eddine riportato da Fabrizio Romano: “Né io né Anass abbiamo parlato con nessuno del Feyenoord in merito ad un possibile trasferimento“. Sinouh ha dunque chiosato: “Salah-Eddine è felice alla Roma, è molto motivato e non vede l’ora di iniziare il ritiro con Gasperini”.

Dichiarazioni di facciata o pietra tombale sulla possibilità di imbastire una trattativa che, stando all’agente di Salah-Eddine, sarebbe tutto tranne che un’ipotesi concreta? I prossimi giorni, e gli inevitabili intrecci di mercato, contribuiranno a sciogliere i dubbi residui. Ad ogni modo, a prescindere dall’evolversi dello scenario legato all’esterno mancino, non sono affatto escluse significative novità (anche) in uscita a stretto giro di posta. In giornata, ad esempio, è stata definita in tutti i suoi aspetti la partenza di Shomurodov all’Istanbul Basaksehir.